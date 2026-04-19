americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yankees completan barrida al vencer 7-0 a Reales tras larga demora

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, Ben Rice se voló la barda por cuarto juego consecutivo en la segunda y los Yankees de Nueva York vencieron 7-0 a los tambaleantes Reales de Kansas City para completar una barrida de tres juegos el domingo, tras una larga demora por lluvia.

Ben Rice, izquierda, de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular solitario con Aaron Judge durante la segunda mitad del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el domingo 19 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Ben Rice, izquierda, de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular solitario con Aaron Judge durante la segunda mitad del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el domingo 19 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Ryan Weathers (1-2) se recuperó luego de permitir cuatro jonrones ante los Angelinos de Los Ángeles el martes y toleró cinco imparables en siete entradas y un tercio para conseguir su primera victoria con los Yankees. El zurdo ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Trent Grisham añadió un jonrón de tres carreras en la quinta por los Yankees, que conectaron nueve cuadrangulares en la serie y ganaron los dos últimos juegos por un pizarra combinada de 20-4, después de que sus cinco victorias anteriores se decidieran en el último turno al bate.

Después de que el inicio se retrasó 2 horas y 45 minutos, Judge le dio a Nueva York ventaja de 2-0 ante Cole Ragans (0-4) al castigar una curva al primer lanzamiento y enviarla a la malla por encima de Monument Park, en el jardín central. El batazo de 425 pies de Judge fue su sexto jonrón en ocho juegos y el quinto en la primera entrada esta temporada.

Rice abrió como primer bate por primera vez este año y puso a los Yankees arriba 4-0 al mandar una recta a las gradas del jardín derecho para un jonrón solitario. Fue su octavo cuadrangular, uno menos que Judge por el liderato del equipo, y su tercero ante un lanzador zurdo esta campaña.

Judge y Rice se convirtieron en el tercer dúo de compañeros de los Yankees con al menos ocho jonrones cada uno en los primeros 22 juegos de una temporada. Mickey Mantle y Yogi Berra lo lograron en 1956, antes de que Judge y Anthony Rizzo también consiguieran la hazaña en 2022.

El venezolano Salvador Pérez regresó a la alineación de Kansas City después de tener un inusual día de descanso el sábado y se fue de 4-0.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter