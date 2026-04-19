Yankees completan barrida al vencer 7-0 a Reales tras larga demora

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Ben Rice, izquierda, de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular solitario con Aaron Judge durante la segunda mitad del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el domingo 19 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Ryan Weathers (1-2) se recuperó luego de permitir cuatro jonrones ante los Angelinos de Los Ángeles el martes y toleró cinco imparables en siete entradas y un tercio para conseguir su primera victoria con los Yankees. El zurdo ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Trent Grisham añadió un jonrón de tres carreras en la quinta por los Yankees, que conectaron nueve cuadrangulares en la serie y ganaron los dos últimos juegos por un pizarra combinada de 20-4, después de que sus cinco victorias anteriores se decidieran en el último turno al bate.

Después de que el inicio se retrasó 2 horas y 45 minutos, Judge le dio a Nueva York ventaja de 2-0 ante Cole Ragans (0-4) al castigar una curva al primer lanzamiento y enviarla a la malla por encima de Monument Park, en el jardín central. El batazo de 425 pies de Judge fue su sexto jonrón en ocho juegos y el quinto en la primera entrada esta temporada.

Rice abrió como primer bate por primera vez este año y puso a los Yankees arriba 4-0 al mandar una recta a las gradas del jardín derecho para un jonrón solitario. Fue su octavo cuadrangular, uno menos que Judge por el liderato del equipo, y su tercero ante un lanzador zurdo esta campaña.

Judge y Rice se convirtieron en el tercer dúo de compañeros de los Yankees con al menos ocho jonrones cada uno en los primeros 22 juegos de una temporada. Mickey Mantle y Yogi Berra lo lograron en 1956, antes de que Judge y Anthony Rizzo también consiguieran la hazaña en 2022.

El venezolano Salvador Pérez regresó a la alineación de Kansas City después de tener un inusual día de descanso el sábado y se fue de 4-0.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP