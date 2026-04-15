Xi ensalza los "valiosos" lazos China-Rusia en el contexto internacional actual

Durante una reunión con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en Beijing, Xi afirmó que la fuerte vitalidad y el carácter ejemplar del tratado de amistad entre ambos países destacan aún más en ese contexto.

Xi dijo que China y Rusia deben emplear una colaboración estratégica más estrecha y más fuerte para defender los intereses legítimos de ambas naciones y salvaguardar la unidad de los países del Sur Global, informó la televisora estatal CCTV. También pidió que los dos países muestren la responsabilidad y el compromiso de las grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, según el reporte.

“Defender firmemente y practicar el multilateralismo, trabajar juntos para revitalizar la autoridad y la vitalidad de las Naciones Unidas”, dijo, según las declaraciones citadas. “Promover el desarrollo del orden internacional en una dirección más justa y razonable”.

Xi elogió el valor de los vínculos entre ambas naciones, pero no precisó a qué se refería con el caos y los cambios en el contexto internacional. Sus declaraciones se difundieron entre una persistente incertidumbre sobre cuánto durará la guerra en Irán.

En fragmentos de una entrevista con Fox Business Network, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que la guerra estaba “cerca de terminar”. Trump ha proclamado repetidamente una victoria de Estados Unidos en Irán desde que comenzó la guerra, aunque la realidad sobre el terreno ha sido mucho más complicada.

Las relaciones entre China y Rusia se han profundizado en los últimos años, en particular tras la invasión rusa de Ucrania a comienzos de 2022. El enfoque poco ortodoxo de Trump respecto a la guerra en Ucrania ha añadido un giro a la relación, pero no parece haberla cambiado de manera fundamental.

Cuando Putin visitó China en septiembre, Xi dio la bienvenida a su homólogo como un “viejo amigo”. Putin también se dirigió a Xi como “querido amigo”.

Xi dijo el miércoles que las cancillerías de los dos países deberán aplicar plenamente el consenso alcanzado entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin, y pidió reforzar la comunicación estratégica y la estrecha coordinación diplomática. También los instó a impulsar la asociación estratégica integral entre Beijing y Moscú para “situarse más alto, caminar con mayor firmeza y llegar más lejos”.

Por su parte, Lavrov dijo que las relaciones ruso-chinas demostraron una alta resiliencia en un complejo entorno externo, y mencionó la evolución positiva de la cooperación comercial y de inversión, así como la estrecha coordinación en la ONU y otras plataformas multilaterales, según el reporte de CCTV.

Añadió que Rusia está dispuesta a trabajar con China para defender la equidad y la justicia internacionales, impulsar sus vínculos para lograr un mayor desarrollo y hacer mayores contribuciones a la paz mundial, entre otros objetivos, según CCTV.

Lavrov llegó a China el martes para un viaje de dos días a invitación de su homólogo chino, Wang Yi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP