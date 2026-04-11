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Willson Contreras impulsa 3 carreras ante su exequipo y Medias Rojas vencen 7-1 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — El venezolano Willson Contreras sumó tres impulsadas contra su equipo anterior, su compatriota Ranger Suárez lanzó seis entradas sin permitir anotaciones y los Medias Rojas de Boston establecieron su máximo número de carreras en esta temporada al doblegar el sábado 7-1 a los Cardenales de San Luis.

Willson Contreras, inicialista venezolano de los Medias Rojas de Boston, conecta un doble productor de dos carreras en el juego del sábado 11 de abril de 2026, ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Michael Thomas)
Willson Contreras, inicialista venezolano de los Medias Rojas de Boston, conecta un doble productor de dos carreras en el juego del sábado 11 de abril de 2026, ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Michael Thomas) AP

Boston, que definió el juego con una novena entrada de cinco carreras, ha ganado tres de cuatro compromisos tras un inicio de 2-8.

Jordan Walker conectó su sexto jonrón para liderar la Liga Nacional, por los Cardenales.

Contreras, tres veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a Boston procedente de San Luis en diciembre, mediante un canje. Puso a los Medias Rojas arriba por 2-0 con un doble de dos carreras en la cuarta entrada ante Kyle Leahy (1-2) y añadió un sencillo impulsor en la novena para su primer juego de tres carreras impulsadas con Boston.

Suárez (1-1) mejoró su efectividad de 8.64 a 5.02, al permitir tres hits con seis ponches y dos bases por bolas. No había lanzado más allá de la quinta entrada en ninguna de sus dos primeras aperturas de esta campaña tras firmar como agente libre un contrato de 130 millones de dólares por cinco años.

Walker conectó un jonrón en la octava entrada ante Garrett Whitlock.

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