americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Will Richard anota 21; Warriors ponen a 8 en dobles dígitos y vencen 133-112 a Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — En una actuación colaborativa, ocho de los nueve jugadores de los Warriors de Golden State registraron doble dígito de puntos en la victoria por 133-112 sobre los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Olivier-Maxence Prosper (18), Brandin Podziemski (2), Javon Small (10) y Malevy Leons, extrema derecha, jugadores de los Grizzlies de Memphis y Warriors de Golden State, disputan un balón en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del miércoles 25 de febrero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)
Olivier-Maxence Prosper (18), Brandin Podziemski (2), Javon Small (10) y Malevy Leons, extrema derecha, jugadores de los Grizzlies de Memphis y Warriors de Golden State, disputan un balón en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del miércoles 25 de febrero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Will Richard anotó 21 puntos, Brandin Podziemski y Gary Payton II sumaron 19 cada uno y Gui Santos agregó 17 para la causa de los Warriors; el noveno integrante del equipo, Malevy Leons, terminó con nueve unidades, en un partido entre dos equipos mermados por las lesiones.

Los Warriors construyeron una ventaja de dos dígitos en la primera mitad, ampliaron la diferencia a 32 en el último cuarto y se encaminaron sin sobresaltos a la victoria.

GG Jackson consiguió 24 puntos y ocho rebotes por Memphis. Ty Jerome finalizó con 22 unidades y cinco asistencias. Javon Small anotó 16 tantos.

Los Warriors todavía pugnan por su posición de cara a la postemporada, y comenzaron la noche ubicados octavos en el Oeste tras una derrota 113-109 en Nueva Orleans la noche del martes. Los Grizzlies han ido en caída desde finales de enero, con dos derrotas consecutivas y 12 en sus últimos 15 partidos al llegar al duelo del miércoles.

La derrota dejó a Memphis empatado en el 12do puesto del Oeste con los Mavericks de Dallas, que no jugaron.

Las lesiones clave siguen dando lugar a alineaciones inusuales, ya que ambos equipos tenían al menos media docena de jugadores de rotación en la lista de lesionados. Entre los no disponibles la noche del miércoles estuvieron Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler por los Warriors, y Ja Morant, Zach Edey y Cedric Coward por los Grizzlies. Kyle Anderson fue descartado por motivos personales aproximadamente una hora antes del inicio.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter