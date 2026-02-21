americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
TSA PreCheck

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspenderá los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry mientras continúa un cierre parcial del gobierno.

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo) AP

Los programas están diseñados para ayudar a que los viajeros registrados pasen más rápido por las filas de seguridad. Suspenderlos podría causar complicaciones los pasajeros.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado que “los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”. También señaló que “la TSA y la CBP están dando prioridad a la población general que viaja en nuestros aeropuertos y puertos de entrada, y están suspendiendo los acompañamientos de cortesía y de privilegio especial”, empleando las siglas en inglés de la Administración de Seguridad en el Transporte y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero, después de que los demócratas y la Casa Blanca no lograran alcanzar un acuerdo sobre la legislación para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en las redadas migratorias que son centrales para la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión sobre la seguridad aeroportuaria.

Afirmaron en redes sociales que el gobierno estaba “asestando un golpe a los programas que hacen que viajar sea más fluido y seguro” y los acusaron de “arruinar tu viaje a propósito”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Por Redacción América Noticias Miami
trump impone arancel global del 10% tras reves de la corte suprema y reactiva tension comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter