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Wembanyama anota 35 puntos en su debut de playoffs; Spurs vencen 111-98 a Trail Blazers

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 35 puntos en su debut en los playoffs y los Spurs de San Antonio arrollaron a los Trail Blazers de Portland con una victoria de 111-98 en el primer juego de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste la noche del domingo.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, se alza para encestar sobre Toumani Camara (33), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del primer juego de la serie de postemporada de primera ronda de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, se alza para encestar sobre Toumani Camara (33), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del primer juego de la serie de postemporada de primera ronda de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Las 21 unidades de Wembanyama en la primera mitad establecieron un récord de la NBA como la mayor cantidad en medio tiempo de un debut en playoffs desde que comenzó la era del play-by-play de la liga en 1997. Sus 35 puntos totales fijaron un récord de la franquicia de los Spurs como la mayor cifra en un debut en postemporada, superando los 32 de Tim Duncan en 1998.

Stephon Castle y De'Aaron Fox aportaron 17 tantos cada uno y se combinaron para 15 asistencias por San Antonio.

Deni Avdija sumó 30 puntos y 10 rebotes para liderar a Portland, que venció a Phoenix 114-110 en el juego del play-in el martes para quedarse con el séptimo puesto de la conferencia.

Scoot Henderson, la selección número tres del draft de 2023 detrás de Wembanyama y Brandon Miller, de Charlotte, añadió 18 unidades.

El segundo juego será la noche del martes en San Antonio, antes de que la serie se traslade a Portland para los siguientes dos duelos.

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