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Weathers coquetea con sin hits pero Orioles ganan 3-2 a Yankees con jonrón de 3 carreras de Mayo

BALTIMORE (AP) — Ryan Weathers llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada, pero luego permitió un sencillo antes de que Coby Mayo conectara un jonrón de tres carreras ante el relevista Brent Headrick para impulsar a los Orioles de Baltimore a una victoria 3-2 sobre los Yankees de Nueva York la noche del lunes.

Coby Mayo, de los Orioles de Baltimore, corre las bases después de batear jonrón de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el lunes 11 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Coby Mayo, de los Orioles de Baltimore, corre las bases después de batear jonrón de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el lunes 11 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Weathers perdió su intento de juego sin hits cuando Adley Rutschman abrió la séptima con un rodado por el centro. Después de que Tyler O'Neill recibió una base por bolas con uno fuera, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, trajo a Headrick (3-1).

Mayo, que llegó al juego con un promedio de bateo de .158, envió el tercer lanzamiento de Headrick a las gradas del jardín izquierdo.

Weathers ponchó a nueve y dio dos bases por bolas. Realizó 101 lanzamientos.

Dietrich Enns (1-0) se llevó la victoria como relevista del abridor Brandon Young, y el novato Anthony Nunez consiguió tres outs para su segundo salvamento.

Después de que Ryan McMahon conectó una línea que O'Neill atrapó de espaldas a la barda del jardín derecho para el segundo out en la novena, Paul Goldschmidt pegó un sencillo antes de que el corredor emergente panameño José Caballero fuera puesto out al intentar robarse la segunda base.

Caballero —quien no fue titular debido a una lesión en un dedo— fue declarado a salvo inicialmente, pero una revisión de repetición revirtió la decisión y terminó el juego.

Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras en la tercera para los Yankees, que perdieron cuatro seguidos.

Nueva York completó una barrida de cuatro juegos sobre los Orioles en el Yankee Stadium a principios de este mes, superando a Baltimore 39-10.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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