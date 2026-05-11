Wawrinka y Monfils reciben invitaciones para el Abierto de Francia en su última temporada

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ARCHIVO - Foto del 24 de enero del 2026, el suizo Stan Wawrinka regresa un tiro del estadounidense Taylor Fritz en la tercera ronda del Abierto de Australia. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake, Archivo) AP

Wawrinka, de 41 años, ganó Roland Garros en 2015 y ahora ocupa el puesto 125 del ranking. Monfils, de 39, alcanzó las semifinales en París en 2008 y actualmente es el número 222.

Wawrinka y Monfils planean retirarse al final del año y ambos serán homenajeados después de sus últimos partidos en París.

Los organizadores del Abierto de Francia también otorgaron invitaciones para el cuadro masculino a Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea, Moise Kouame y Adam Walton.

Las invitaciones para el cuadro femenino fueron para Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello y Akasha Urhobo.

El Grand Slam sobre arcilla comienza el 24 de mayo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP