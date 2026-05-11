Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez evita responder sobre elecciones libres en Cuba durante entrevista en EEUU
La pregunta que incomodó al canciller cubano en televisión estadounidense
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El canciller cubano no respondió qué ocurriría si Cuba celebrara elecciones libres durante una entrevista en ABC News
La pregunta que incomodó al canciller cubano en televisión estadounidense
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, protagonizó un momento tenso durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, cuando fue consultado sobre la posibilidad de elecciones libres en la isla.
La conversación, emitida en el programa “Good Morning America”, ocurre en medio del aumento de tensiones entre United States y el régimen cubano tras nuevas sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump.
El periodista Whit Johnson preguntó directamente al canciller:
“¿Qué teme que pasaría si hubiera elecciones libres y justas en Cuba?”.
Rodríguez respondió únicamente:
“Usted está presentando un prejuicio”.
El reportero insistió posteriormente señalando que la pregunta nunca fue respondida.
Durante la entrevista, Johnson recordó que en Cuba:
Existe un solo partido político legal
No hay competencia electoral multipartidista
Los ciudadanos no eligen entre varias opciones reales de poder
Rodríguez defendió el modelo cubano describiéndolo como:
“Una democracia diferente”.
También afirmó que Cuba es “un país libre e independiente con sus propias peculiaridades históricas”.
El canciller cubano aseguró además que:
“No hay presos políticos en Cuba”.
Sin embargo, el periodista citó informes de organizaciones de derechos humanos que documentan cientos de detenidos por motivos políticos en la isla.
Organizaciones independientes estiman que continúan encarceladas personas vinculadas a:
Las protestas del 11 de julio de 2021
Activismo opositor
Manifestaciones y críticas públicas al régimen
La entrevista se produjo mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica marcada por:
Escasez de alimentos
Apagones prolongados
Falta de combustible
Inflación y caída del poder adquisitivo
ABC News destacó durante el reportaje que productos básicos como huevos o combustible alcanzan precios inalcanzables para muchos cubanos.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha incrementado las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana.
Entre las medidas recientes destacan:
Sanciones contra GAESA
Restricciones energéticas y financieras
Presión sobre empresas extranjeras vinculadas al régimen
El secretario de Estado Marco Rubio anunció además nuevas medidas económicas en los últimos días.
Rodríguez reconoció durante la entrevista que no existen progresos en los contactos recientes entre Washington y La Habana.
El canciller reiteró que el régimen cubano:
Está dispuesto a dialogar
No negociará cambios políticos internos
Rechaza presiones externas sobre reformas democráticas
El reportaje cerró destacando el creciente descontento social dentro de Cuba.
Whit Johnson afirmó que durante su estancia en la isla percibió:
“Una creciente sensación de desesperación”.
Y concluyó:
“Muchas de las personas con las que hablamos sí quieren un cambio”.
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