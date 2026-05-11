Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

La pregunta que incomodó al canciller cubano en televisión estadounidense

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba , Bruno Rodríguez Parrilla , protagonizó un momento tenso durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, cuando fue consultado sobre la posibilidad de elecciones libres en la isla.

La conversación, emitida en el programa “Good Morning America”, ocurre en medio del aumento de tensiones entre United States y el régimen cubano tras nuevas sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump .

El canciller del régimen quedó retratado ante la prensa estadounidense cuando no supo qué responder al ser consultado por elecciones libres en #Cuba . Bruno Rodríguez tartamudeó y dijo que había una “democracia diferente y peculiar”. pic.twitter.com/usskJEEBUc

El periodista Whit Johnson preguntó directamente al canciller:

“¿Qué teme que pasaría si hubiera elecciones libres y justas en Cuba?”.

Rodríguez respondió únicamente:

“Usted está presentando un prejuicio”.

El reportero insistió posteriormente señalando que la pregunta nunca fue respondida.

ABC News cuestionó el sistema político cubano

Durante la entrevista, Johnson recordó que en Cuba:

Existe un solo partido político legal

No hay competencia electoral multipartidista

Los ciudadanos no eligen entre varias opciones reales de poder

Rodríguez defendió el modelo cubano describiéndolo como:

“Una democracia diferente”.

También afirmó que Cuba es “un país libre e independiente con sus propias peculiaridades históricas”.

El tema de los presos políticos generó otro momento incómodo

El canciller cubano aseguró además que:

“No hay presos políticos en Cuba”.

Sin embargo, el periodista citó informes de organizaciones de derechos humanos que documentan cientos de detenidos por motivos políticos en la isla.

Organizaciones independientes estiman que continúan encarceladas personas vinculadas a:

Las protestas del 11 de julio de 2021

Activismo opositor

Manifestaciones y críticas públicas al régimen

Crisis económica y presión internacional

La entrevista se produjo mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica marcada por:

Escasez de alimentos

Apagones prolongados

Falta de combustible

Inflación y caída del poder adquisitivo

ABC News destacó durante el reportaje que productos básicos como huevos o combustible alcanzan precios inalcanzables para muchos cubanos.

Washington aumenta sanciones contra el régimen

Desde enero de 2026, la administración Trump ha incrementado las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las medidas recientes destacan:

Sanciones contra GAESA

Restricciones energéticas y financieras

Presión sobre empresas extranjeras vinculadas al régimen

El secretario de Estado Marco Rubio anunció además nuevas medidas económicas en los últimos días.

Sin avances en negociaciones entre EEUU y Cuba

Rodríguez reconoció durante la entrevista que no existen progresos en los contactos recientes entre Washington y La Habana.

El canciller reiteró que el régimen cubano:

Está dispuesto a dialogar

No negociará cambios políticos internos

Rechaza presiones externas sobre reformas democráticas

“Muchas personas quieren un cambio”

El reportaje cerró destacando el creciente descontento social dentro de Cuba.

Whit Johnson afirmó que durante su estancia en la isla percibió:

“Una creciente sensación de desesperación”.

Y concluyó:

“Muchas de las personas con las que hablamos sí quieren un cambio”.