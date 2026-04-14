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Walt Disney comienza a despedir a 1.000 empleados

NUEVA YORK (AP) — The Walt Disney Co. comenzó el martes a realizar despidos que se espera deriven en la eliminación de 1.000 puestos de trabajo en diversos sectores de la empresa.

ARCHIVO - El logotipo de The Walt Disney Company sobre una estación de trabajo en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 2 de febrero de 2026. (AP Foto/Richard Drew/Archivo)
ARCHIVO - El logotipo de The Walt Disney Company sobre una estación de trabajo en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 2 de febrero de 2026. (AP Foto/Richard Drew/Archivo) AP

Josh D'Amaro, quien en febrero remplazó a Bob Iger como director general, anunció despidos más amplios tras una medida en enero para consolidar la división de marketing de Disney. Se espera que los recortes afecten a los negocios tradicionales de televisión de la compañía con sede en Burbank, California, incluido ESPN, así como a su estudio cinematográfico. También se verán afectados empleados de producto y tecnología, y de ciertas funciones corporativas.

“Durante los últimos meses, hemos buscado maneras de simplificar nuestras operaciones en diversas partes de la compañía para asegurarnos de ofrecer la creatividad e innovación de clase mundial que nuestros fans valoran y esperan de Disney", manifestó D'Amaro en un memorando a los empleados obtenido por The Associated Press. "Dado el ritmo acelerado de nuestras industrias, esto requiere que evaluemos constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y habilitada tecnológicamente para satisfacer las necesidades del mañana”.

Disney atravesó por última vez una ronda de despidos poco después de que Iger regresara para un segundo periodo como director general en 2022. La compañía recortó entonces alrededor de 8.000 empleos. A finales de 2025, Disney tenía cerca de 230.000 empleados.

D'Amaro, quien anteriormente supervisó la lucrativa división de parques de Disney, ha estado en la compañía desde 1998.

La contracción ha sido recientemente una preocupación generalizada en Hollywood. Paramount Skydance ha eliminado 2.000 puestos de trabajo desde que el estudio fue adquirido por la empresa de David Ellison, y Ellison ha reconocido que habría despidos tras la fusión prevista de Paramount con Warner Bros. Discovery si el acuerdo obtiene la aprobación de los accionistas y de los reguladores gubernamentales.

La semana pasada, Sony Pictures Entertainment indicó que eliminaría cientos de empleos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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