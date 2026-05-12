Walls impulsa la carrera de la ventaja en la 10ma y Rays vencen 7-6 a Azulejos

Walls impulsó al corredor automático Cedric Mullins con un hit que atravesó un cuadro interior adelantado ante Braydon Fisher (2-1) para poner el marcador 6-5. El elevado de Aranda al jardín central le dio a los Rays una ventaja de dos carreras que se mantuvo después de que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectara un elevado de sacrificio en la parte baja ante Garrett Cleavinger, quien consiguió su primer salvamento.
Ian Seymour (2-0) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria.
El bateador emergente dominicano Jesús Sánchez sacó del juego a Casey Legumina con un doble impulsor, y George Springer conectó un sencillo impulsor ante Cole Sulser antes de que el venezolano Yohendrick Piñango siguiera con un doble de dos carreras. Kevin Kelly entró para enfrentar a Guerrero, cuyo roletazo dentro del cuadro rebotó en el guante del antesalista dominicano Junior Caminero para un error que permitió anotar la carrera del empate. ___
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