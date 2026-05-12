Walls impulsa la carrera de la ventaja en la 10ma y Rays vencen 7-6 a Azulejos

Jonathan Aranda (8) y Ryan Vilade (26), de los Rays de Tampa Bay, celebran tras derrotar a los Azulejos de Toronto en una jornada de béisbol de las Grandes Ligas en Toronto, el martes 12 de mayo de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Walls impulsó al corredor automático Cedric Mullins con un hit que atravesó un cuadro interior adelantado ante Braydon Fisher (2-1) para poner el marcador 6-5. El elevado de Aranda al jardín central le dio a los Rays una ventaja de dos carreras que se mantuvo después de que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectara un elevado de sacrificio en la parte baja ante Garrett Cleavinger, quien consiguió su primer salvamento.