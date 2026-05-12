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Walls impulsa la carrera de la ventaja en la 10ma y Rays vencen 7-6 a Azulejos

TORONTO (AP) — Taylor Walls puso a los Rays por delante con un sencillo impulsor en la 10ª entrada y luego anotó con el elevado de sacrificio del mexicano Jonathan Aranda, y Tampa Bay resistió para vencer 7-6 a los Azulejos de Toronto la noche del martes y lograr su 16ª victoria en 18 juegos.

Jonathan Aranda (8) y Ryan Vilade (26), de los Rays de Tampa Bay, celebran tras derrotar a los Azulejos de Toronto en una jornada de béisbol de las Grandes Ligas en Toronto, el martes 12 de mayo de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
Jonathan Aranda (8) y Ryan Vilade (26), de los Rays de Tampa Bay, celebran tras derrotar a los Azulejos de Toronto en una jornada de béisbol de las Grandes Ligas en Toronto, el martes 12 de mayo de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Walls impulsó al corredor automático Cedric Mullins con un hit que atravesó un cuadro interior adelantado ante Braydon Fisher (2-1) para poner el marcador 6-5. El elevado de Aranda al jardín central le dio a los Rays una ventaja de dos carreras que se mantuvo después de que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectara un elevado de sacrificio en la parte baja ante Garrett Cleavinger, quien consiguió su primer salvamento.

Ian Seymour (2-0) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria.

El bateador emergente dominicano Jesús Sánchez sacó del juego a Casey Legumina con un doble impulsor, y George Springer conectó un sencillo impulsor ante Cole Sulser antes de que el venezolano Yohendrick Piñango siguiera con un doble de dos carreras. Kevin Kelly entró para enfrentar a Guerrero, cuyo roletazo dentro del cuadro rebotó en el guante del antesalista dominicano Junior Caminero para un error que permitió anotar la carrera del empate. ___

FUENTE: AP

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