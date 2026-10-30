Wall Street tiene su peor día desde junio por venta de acciones tecnológicas

ARCHIVO - El operador Michael Capolino, a la izquierda, y el especialista Thomas McArdle trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. (AP Foto/Richard Drew/Archivo) AP

El S&P 500 se desplomó 1,8% en su peor día desde junio, y cerró una tercera semana consecutiva de pérdidas. La debilidad de las acciones tecnológicas arrastró al Nasdaq, con una caída de 2,9%, mientras que el promedio industrial Dow Jones bajó 572 puntos, o 1,1%.

El mercado bursátil de Estados Unidos se mantiene a 3,1% de su máximo histórico, lo que ha impulsado el valor de las cuentas 401(k) de los trabajadores, pero se ha vuelto cada vez más inestable a medida que se acercan las elecciones del martes en Estados Unidos. Las preocupaciones sobre la IA en general ya se han convertido en un tema para los votantes, y el presidente Donald Trump históricamente ha utilizado el desempeño del mercado bursátil como una medida de su propio éxito.

La acción de Intel encabezó las caídas y se hundió 28,6%, su peor descenso desde 1974. El fabricante de chips presentó un pronóstico de ganancias para los últimos tres meses de este año que quedó por debajo de las expectativas de los analistas, y el director general, Lip-Bu Tan, señaló que la industria de las computadoras personales sigue sintiendo presión. La caída se produjo pese a que Intel reportó ganancias en el trimestre más reciente que fueron más sólidas de lo que esperaban los analistas.

Amazon bajó 1,4% tras informar una ganancia más débil de lo que anticipaban los analistas. Potencialmente más preocupante para los inversionistas fue que Amazon reportó que consumió 42.400 millones de dólares en efectivo durante los 12 meses previos, según una medida llamada flujo de caja libre. Gastó 94.800 millones de dólares en propiedades y equipo, principalmente mediante inversiones en tecnología de inteligencia artificial.

Un día antes, la acción de Alphabet cayó más de 12% para su peor jornada jamás registrada, y arrastró al S&P 500 después de decirles a los inversionistas que consumió más efectivo durante el verano boreal que en la primavera. La empresa detrás de Google y YouTube citó inversiones similares en IA.

Ha habido una mayor preocupación sobre si los cientos de miles de millones de dólares producirán suficiente ganancia y productividad como para que la inversión valga la pena. Al mismo tiempo, las acciones de empresas de chips de computadora y otros ganadores del frenesí por construir centros de datos para IA han estado bajo presión ante el temor de que las altas tasas de interés puedan desacelerar la expansión adicional de los centros de datos.

“Estamos saliendo de la fase de esperanzas y sueños de la operación de IA y entrando en la fase de ‘demuéstramelo’”, manifestó Joe Tigay, gestor de cartera de Equity Armor Investments, en una nota a inversionistas.

Una caída del 4,2% en Nvidia, la empresa de chips que se convirtió en el emblema del frenesí de la IA, fue la que más empujó al S&P 500 hacia abajo, superando incluso a Intel.

En la industria de las criptomonedas, mientras tanto, las acciones se desplomaron tras un hackeo a la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. El precio del bitcoin cayó por debajo de los 77.000 dólares, comparado con más de 86.000 dólares hace unos días este mes, y una firma de inteligencia de blockchain con sede en Estados Unidos indicó que una unidad norcoreana probablemente estuvo detrás del ataque, que afectó más de 6.000 millones de dólares en cripto en Binance.

Coinbase Global cayó 10,6% pese a que reportó resultados más sólidos en el trimestre más reciente de lo que esperaban los analistas. Strategy, que afirma poseer alrededor del 4% de la oferta total de bitcoin, bajó 7,8%. También informó una ganancia más fuerte de lo previsto por los analistas, al tiempo que señaló que su director financiero renunciará la próxima semana por motivos personales.

Fuera del sector tecnológico, las acciones fueron más resistentes, ya que muchas subieron después de reportar ganancias más sólidas de lo que esperaban los analistas. Dentro del índice S&P 500, casi tantas acciones subieron como las que bajaron.

ExxonMobil avanzó 2,2% y Chevron sumó 1,8% después de que reportaran una ganancia más fuerte de lo que esperaban los analistas.

Mondelez International subió 3,9% después de que la empresa detrás de las galletas Oreo y las galletas saladas Ritz reportara un crecimiento superior al esperado.

Colgate-Palmolive ganó 2,3% después de que los precios más altos de sus productos en gran parte del mundo ayudaran a que registrara ingresos y ganancias mejores de lo que preveían los analistas.

Las expectativas son altas sobre la capacidad de las empresas de Estados Unidos para obtener mayores ganancias, aunque personas en todo el mundo se sienten desanimadas por la alta inflación y los elevados precios del combustible. Tales expectativas fueron las que llevaron al S&P 500 a su récord a inicios de este mes.

Al cierre, el S&P 500 cayó 140,32 puntos para situarse en 7.580,07. El Dow bajó 572,25 unidades y se ubicó en 51.770,31, y el Nasdaq se hundió 747,73 puntos hasta 25.437,00.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a de 4,98% a 4,93%.

Los rendimientos del Tesoro cayeron aunque los precios del petróleo subieron, algo que suele empujar los rendimientos hacia arriba porque empeora la inflación. El precio de un barril de crudo Brent subió 2,4% hasta 113,43 dólares. ___

Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Michelle Chapman contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP