Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

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Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Mbappé marcó en cada tiempo para el Madrid, incluido el gol de la victoria a los 87 minutos en el Camp Nou, el feudo del acérrimo rival catalán. Raphinha anotó para el Barcelona a los 61.

El resultado puso fin al intento del Barça de convertirse en el primer equipo en ganar sus primeros 10 partidos de La Liga. Había igualado el récord de las nueve victorias en nueve partidos del Madrid en 1968-69.

“En general no hemos hecho un gran partido”, comentó el volante azulgrana Pedri. “Fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y ante este equipo se paga. Queríamos ganar el clásico ante nuestra gente pero esto es muy largo”.

El Madrid se mantuvo en el tercer puesto, pero se acercó a tres puntos del Barça. El Atlético de Madrid marcha segundo, a dos puntos de los azulgranas

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FUENTE: AP