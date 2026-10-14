Wall Street tiene su peor día desde julio por el repunte de la inflación en EEUU

El especialista Dilip Patel trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves 8 de octubre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El S&P 500 se hundió un 1,1% para su quinta caída en los seis días transcurridos desde que marcó su máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 48 puntos, o un 0,1%, y el compuesto Nasdaq retrocedió un 1,9%. Las emisoras del sector de la inteligencia artificial encabezaron las pérdidas.

Las acciones sintieron presión por el alza de los rendimientos en el mercado de bonos, donde crecieron las preocupaciones después de que un informe indicó que los consumidores en Estados Unidos tuvieron que pagar el mes pasado precios que, en conjunto, fueron un 3,7% más altos que un año antes. Eso significa que la inflación se aceleró desde su tasa de 3,4% en agosto, y fue peor que el 3,6% que esperaban los economistas.

La inflación se ha acelerado recientemente en parte por los saltos en los precios del combustible provocados por la guerra de Estados Unidos contra Irán, y el precio de un barril de crudo Brent sumó el miércoles un 0,4% y se cotizaba en hasta 106,06 dólares.

Eso se ha sumado a las preocupaciones de larga data por el rápido aumento de las cargas de deuda de los gobiernos, a las señales de que la economía de Estados Unidos todavía está creciendo y a otros factores que han llevado los rendimientos de los bonos a sus niveles más altos en años.

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años saltó brevemente por encima del 5,32% desde menos del 5,17% poco antes de la publicación del informe de inflación. A la postre retrocedió gran parte de ese incremento.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de más corto plazo tuvieron saltos aún mayores, ya que los operadores elevaron sus expectativas de próximas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, aunque también se moderaron a medida que avanzaba el día.

Los operadores ven ahora una probabilidad de casi 35% de que la Fed eleve la tasa de fondos federales en su próxima reunión dentro de dos semanas, comparados con el 22% que se observaba un día antes, según datos de CME Group.

Parte de lo que mantiene alta la inflación es que, en general, los estadounidenses siguen gastando, lo que anima a las empresas a seguir subiendo los precios de sus productos y servicios. Adam Schickling, economista sénior de Vanguard, señaló que, a medida que los estadounidenses se vuelvan más “sensibles a los precios” y la economía también se beneficie de una mayor productividad de los trabajadores, la inflación debería desacelerarse, pero “se requerirá paciencia”.

Gran parte del dolor en Wall Street el miércoles se debió a las caídas de empresas que se han subido al frenesí de la IA para lograr un enorme crecimiento de ganancias y espectaculares alzas bursátiles.

Los mayores rendimientos de los bonos, al encarecer el endeudamiento, podrían dificultar que las empresas consigan efectivo para construir centros de datos y llenarlos con chips de IA. Las caídas de 3,2% de Nvidia, 3,1% de Broadcom y 5,7% de Advanced Micro Devices estuvieron entre los mayores lastres del día para el S&P 500.

CoreWeave, que ofrece potencia de cómputo de IA a clientes a través de la nube, se desplomó 15,5% para su peor día desde febrero. GE Vernova, que espera electrificar centros de datos hambrientos de energía, bajó 6,2%, y Oracle se hundió 8,8%.

Las empresas más pequeñas también sienten el golpe de las tasas de interés más altas porque muchas necesitan endeudarse para crecer. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas cayó 1,9%.

Los mayores rendimientos en el mercado de bonos empujan a la baja los precios de todo tipo de acciones, y la principal manera en que las empresas pueden compensarlo es entregando mayores ganancias. Eso es exactamente lo que esperan los analistas, y es la forma en que el S&P 500 ha podido marcar récords pese a los muchos desafíos que pesan sobre Wall Street.

Pero las altas expectativas también significan que es probable que las empresas sean castigadas si no alcanzan los objetivos de crecimiento.

Bank of America cayó 4,8% después de informar ganancias e ingresos durante el verano más débiles de lo que esperaban los analistas. Las ganancias no habrían cumplido las expectativas incluso si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no hubiera anunciado multas por 1.200 millones de dólares a última hora del martes por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y de sanciones.

State Street se hundió 4,1% después de reportar ingresos en el trimestre más reciente más débiles de lo que esperaban los analistas, aunque su ganancia estuvo ligeramente por encima de sus pronósticos.

A fin de cuentas, el S&P 500 cayó 86,51 puntos para quedar en 7.718,94. El Dow bajó 48,62 unidades y cerró en 51.621,48, y el Nasdaq perdió 511,51 puntos hasta situarse en 26.692,87.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices subieron ligeramente en Europa tras un cierre más débil en Asia. Subieron 0,7% en Londres y cayeron 0,9% en Shanghái, en dos de los movimientos más grandes del mundo.

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Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Michelle Chapman contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP