Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP) AP

David J. Rush inventó un programa gubernamental “altamente confidencial” para justificar la adquisición de una propiedad de lujo en el sur de Florida que pretendía vender para su beneficio personal, de acuerdo con un documento presentado ante el tribunal. Fabricó además una “actividad gubernamental sensible” para obtener los lingotes de oro, señalan los registros.

La conducta fraudulenta de Rush le costó al gobierno federal aproximadamente 194 millones de dólares en pérdidas, según el Departamento de Justicia. Las pérdidas incluyeron más de 1,8 millones de dólares en vuelos privados que Rush autorizó para su uso personal.

Al ser interrogado por los investigadores, Rush admitió que proporcionó información a un funcionario de un gobierno extranjero sobre la identidad de una fuente secreta del gobierno estadounidense, según un nuevo escrito judicial. El documento no especifica el país al que el funcionario extranjero representaba.

Los fiscales también acusan a Rush de mentir a colegas y contratistas sobre sus credenciales militares y académicas, así como sobre el programa que se fabricó, asegurando falsamente que estaba autorizado por altos funcionarios del gobierno federal.

“Rush utilizó su legítima autoridad gubernamental y sus credenciales personales fabricadas para generar confianza en sus instrucciones”, afirma el escrito judicial.

Rush, de 49 años y residente de Ashburn, Virginia, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, de acuerdo con los registros judiciales. El juez de distrito Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia a Rush el 28 de enero en Alexandria, Virginia.

Hace varios meses Rush intentó autorizar fraudulentamente la liberación de 100 millones de dólares de un contrato gubernamental, según el escrito presentado el martes. Giró instrucciones para que otra persona transfiriera aproximadamente 145 millones de dólares a una sociedad de cartera creada por órdenes suyas y posteriormente utilizó esos fondos para adquirir cuatro propiedades “de lujo” en Palm Beach y Hobe Sound, Florida, asegura el documento.

Los fiscales dijeron en escritos judiciales anteriores que Rush ocultó en su casa de Virginia lingotes de oro del gobierno federal por un valor aproximado de 46 millones de dólares. También se le acusó de reclamar de manera fraudulenta decenas de miles de dólares en compensación por licencia militar después de que recibió su baja honorable de la Marina de Estados Unidos en 2015.

“Los empleados federales tienen la encomienda de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”, afirmó el secretario de Justicia Todd Blanche en un comunicado.

El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que la agencia remitió de inmediato el asunto al FBI después de que una investigación interna encontró pruebas de los delitos de Rush.

“David Rush abusó de su cargo y traicionó la confianza pública y debe responsabilizarse por completo de sus acciones”, afirmó Ratcliffe en un comunicado.

Rush fue arrestado después de que los investigadores registraron su vivienda e incautaron aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de 2 millones de dólares en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo, según una declaración jurada de un agente del FBI. Un juez ordenó que Rush permaneciera detenido sin derecho a fianza luego de su comparecencia inicial hace unos meses.

Durante una audiencia en junio, la abogada defensora Jessica Carmichael dijo que en un principio no se le acusó a su cliente de ningún delito relacionado con el hallazgo de los lingotes de oro, a los que se refirió como “básicamente un asunto sin importancia” y “nada más que un detalle sensacionalista”. Sostuvo que Rush obtuvo los lingotes de oro por los medios apropiados y los mantuvo bajo llave en una caja fuerte en el sótano.

“El señor Rush nunca dijo que fueran suyos”, afirmó Carmichael.

Carmichael se negó a comentar sobre la declaración de culpabilidad de Rush tras la audiencia del martes.

Las autoridades aseguran que Rush mintió en solicitudes de empleo sobre su educación e historial militar, asegurando falsamente que fue un piloto de la Marina que se graduó con una licenciatura en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Los investigadores determinaron que no sirvió como piloto de la Marina y que no asistió a ninguna de las dos instituciones. Rush se alistó en la Marina en 1997 y fue dado de baja honorablemente de la Reserva de la Marina de Estados Unidos como teniente en 2015, según la declaración jurada del FBI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP