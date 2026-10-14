INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

La congresista demócrata Ilhan Omar enfrenta nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias en las que obtuvo la ciudadanía estadounidense , después de que reportes periodísticos revelaran citaciones dirigidas a integrantes de su familia y una revisión de documentos relacionados con su fecha de nacimiento y naturalización.

Según informó The New York Times, investigadores federales citaron a Sahra Noor, hermana de la legisladora por Minnesota , y al menos a otro familiar para obtener información relacionada con posibles irregularidades en su historial migratorio.

El presidente Trump sobre la Congresista progre Ilhan Omar, tras el allanamiento de agentes federales en su casa (investigación por papeles de inmigración de su familia). “Es una persona terrible… es una congresista terrible. No creo que ame al país en absoluto.” pic.twitter.com/Vbxj4I6gXZ

Paralelamente, documentos divulgados por The New York Post muestran que en 2019 integrantes del equipo de Omar solicitaron modificar su año de nacimiento en los registros de la Biblioteca de Referencia Legislativa de Minnesota, donde aparecía 1981 en lugar de 1982.

La diferencia de un año ha adquirido relevancia debido a declaraciones anteriores de la propia congresista, quien aseguró haber obtenido la ciudadanía estadounidense antes de cumplir 18 años, mediante el proceso de naturalización de su padre.

Sin embargo, la existencia de citaciones y una corrección en registros biográficos no demuestra por sí sola que Omar haya falsificado documentos ni cometido fraude migratorio.

La investigación federal ha puesto bajo atención documentos relacionados con la llegada de Omar a Estados Unidos y el procedimiento mediante el cual adquirió la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte atribuido a The New York Times, una de las personas citadas es Sahra Noor, hermana de la congresista.

También habría recibido una citación al menos otro integrante de su familia.

Posteriormente, Fox News informó que las diligencias se habían extendido a más personas del entorno familiar de Omar, citando fuentes oficiales.

Las citaciones buscan obtener información o documentación que permita examinar posibles inconsistencias en los registros migratorios.

No obstante, una citación judicial no significa necesariamente que la persona convocada esté acusada de cometer un delito.

El cambio de 1981 a 1982 que desató nuevas preguntas

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la modificación del año de nacimiento de Omar en registros públicos.

Según correos electrónicos divulgados por The New York Post, el 17 de mayo de 2019 integrantes del equipo de la congresista contactaron a la Biblioteca de Referencia Legislativa de Minnesota.

La solicitud buscaba corregir la fecha registrada como 4 de octubre de 1981 y sustituirla por 4 de octubre de 1982.

En uno de los mensajes, el director de la biblioteca explicó que el personal había recibido información del equipo de Omar indicando que el año de nacimiento publicado era incorrecto.

También señaló que sus colaboradores estaban trabajando para actualizar ese dato en otras fuentes, entre ellas Wikipedia y el Directorio Biográfico del Congreso estadounidense.

La fecha de nacimiento que actualmente aparece en esos registros es el 4 de octubre de 1982.

La biblioteca reconoce que utilizó información sin documentación original

Los correos difundidos incluyen una aclaración importante sobre el origen del dato de 1981.

Según la propia Biblioteca de Referencia Legislativa de Minnesota, ese año había sido incorporado porque aparecía en otras fuentes públicas.

La institución reconoció que no contaba con documentación primaria que respaldara la fecha inicialmente publicada.

Esto significa que el registro de 1981 no puede considerarse, por sí solo, prueba de que la congresista hubiera nacido ese año.

La corrección posterior también requiere distinguir entre una modificación de información biográfica y una alteración de documentos oficiales utilizados en un procedimiento migratorio.

Hasta ahora, los correos citados no demuestran que Omar haya modificado su certificado de nacimiento o su expediente original de ciudadanía.

¿Por qué un año de diferencia puede ser importante?

La controversia está relacionada con las reglas de adquisición derivada de la ciudadanía estadounidense.

En determinados supuestos legales, los hijos de personas que se naturalizan pueden adquirir automáticamente la ciudadanía si cumplen requisitos específicos, incluida una condición de edad.

En una entrevista publicada por The Intercept en 2018, Omar explicó que había obtenido la ciudadanía mediante el proceso de su padre.

“De hecho, obtuve la ciudadanía antes de cumplir los 18 años. Mi padre obtuvo la ciudadanía y, gracias a ese proceso, yo también la conseguí”, declaró.

Esa afirmación ha sido utilizada por críticos de la congresista para cuestionar si cumplía las condiciones legales correspondientes.

Sin embargo, la elegibilidad no puede determinarse únicamente comparando dos posibles años de nacimiento.

También es necesario establecer las fechas exactas del proceso de naturalización, las disposiciones legales aplicables y las circunstancias migratorias de la familia.

Una antigua rival electoral cuestiona la naturalización de Omar

AJ Kern, quien compitió contra Omar por su escaño en 2022, ha cuestionado públicamente la documentación relacionada con la ciudadanía de la congresista.

En declaraciones recogidas por The New York Post, Kern sostuvo que deberían examinarse tanto la naturalización del padre como la edad de Omar cuando supuestamente adquirió la ciudadanía.

La antigua rival electoral presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral (FEC) para reclamar una revisión de las circunstancias del caso.

Según su versión, la iniciativa no prosperó en los términos que buscaba.

Las declaraciones de Kern representan cuestionamientos de una adversaria política y no constituyen una conclusión judicial sobre la ciudadanía de Omar.

Reportes señalan una revisión de documentos de naturalización

Otras informaciones periodísticas mencionan actuaciones de investigadores relacionadas con documentos de nacimiento y ciudadanía.

Según las fuentes citadas por The New York Post, el interés de las autoridades se concentraría en establecer cómo obtuvo la ciudadanía el padre de Omar y bajo qué procedimiento la adquirió posteriormente la congresista.

El material suministrado también menciona un supuesto registro del domicilio de Omar.

Sin embargo, no incluye una orden judicial ni un inventario oficial que permita establecer independientemente el alcance y los resultados de esa diligencia.

Por ello, las afirmaciones sobre ese presunto registro deben mantenerse atribuidas a los reportes que las difundieron.

¿Puede una investigación afectar la ciudadanía de Ilhan Omar?

Una eventual revisión de documentos de naturalización puede tener consecuencias jurídicas cuando se acredita una irregularidad material y se cumplen los requisitos legales aplicables.

Sin embargo, las normas sobre adquisición de ciudadanía, fraude migratorio y pérdida de nacionalidad son diferentes y requieren análisis específicos.

Una inconsistencia en una biografía pública no equivale automáticamente a fraude.

Tampoco basta con demostrar que una persona tenía una edad determinada para concluir que obtuvo irregularmente la ciudadanía.

Sería necesario examinar los documentos originales y determinar si existieron declaraciones falsas relevantes para el procedimiento migratorio.

Hasta el momento, el material citado no acredita una sentencia ni una acusación penal formal contra Omar por estos hechos.

Ilhan Omar, una figura destacada del Partido Demócrata

Ilhan Omar representa a Minnesota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y es una de las figuras más conocidas del sector progresista del Partido Demócrata.

La congresista integra el grupo informal de legisladores conocido como The Squad, caracterizado por sus posiciones progresistas en asuntos económicos, sociales y de política exterior.

Su trayectoria política ha estado acompañada de enfrentamientos públicos con Donald Trump y otros dirigentes republicanos.

Las nuevas informaciones sobre su historial migratorio llegan en un contexto de fuerte polarización política y a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Sin embargo, la relevancia política del caso no modifica la necesidad de distinguir entre sospechas, diligencias investigativas y hechos probados.

¿Qué falta esclarecer en la investigación?

Las principales preguntas pendientes están relacionadas con los documentos originales utilizados para obtener la ciudadanía.

Entre ellas se encuentran la fecha de nacimiento acreditada en el expediente migratorio, el momento en que se naturalizó el padre de Omar y la disposición legal bajo la cual la congresista adquirió la nacionalidad estadounidense.

También falta determinar qué información buscan los investigadores mediante las citaciones dirigidas a sus familiares.

Los reportes periodísticos no permiten concluir que la corrección realizada en 2019 fuera parte de un intento de alterar documentos migratorios.

La controversia continúa sin una conclusión judicial

Las nuevas informaciones han intensificado el escrutinio sobre Ilhan Omar y las circunstancias de su naturalización.

Por un lado, medios estadounidenses reportan citaciones a familiares y una revisión de antecedentes migratorios.

Por otro, los documentos publicados sobre la fecha de nacimiento muestran que la Biblioteca de Referencia Legislativa de Minnesota utilizó inicialmente un año que no estaba respaldado por documentación original.

La diferencia entre 1981 y 1982 es relevante para las preguntas planteadas, pero no demuestra por sí misma la existencia de fraude.

El caso continúa rodeado de interrogantes y, con la información disponible, no puede afirmarse que la congresista haya falsificado su fecha de nacimiento o adquirido ilegalmente la ciudadanía estadounidense.