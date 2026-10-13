EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Las multas a la segunda entidad bancaria más grande del país constituyen la tercera mayor sanción en la historia del departamento.

“Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.

El Tesoro indicó que Bank of America también alcanzó un acuerdo por 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento por “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global”.

En un comunicado, el Tesoro señaló que su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) impuso la sanción de 1.200 millones de dólares por el “incumplimiento por parte de Bank of America de mitigar e informar riesgos prioritarios para la seguridad nacional, incluidas redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera suroeste”.

La sanción incluye 750 millones de dólares que irán a la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, la mayor multa jamás impuesta por ese organismo federal regulador bancario.

El Tesoro afirmó que Bank of America “admite que violó deliberadamente” la Ley de Secreto Bancario de 1970, que exige que los bancos ayuden al gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero.

“El cumplimiento en materia de delitos financieros es algo serio, y somos responsables de hacerlo bien”, señaló Bank of America en un comunicado. “Trabajamos con los reguladores para llegar a estas resoluciones de sanciones derivadas de las infracciones citadas en la orden de consentimiento de 2024 (del Contralor de la Moneda) previamente informada y en la investigación de FinCEN.

“Hemos invertido miles de millones de dólares en tecnología y asignado a miles de empleados para combatir los delitos financieros, y nuestro equipo está muy avanzado y comprometido a completar el trabajo necesario para abordar los problemas planteados por nuestros reguladores”.

La medida más reciente es la tercera mayor sanción emitida por el Departamento del Tesoro, por detrás de un acuerdo de aproximadamente 4.000 millones de dólares en 2023 con Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, y de un acuerdo de aproximadamente 3.000 millones de dólares con el banco TD Bank, con sede en Canadá, efectuado al año siguiente. Ambas acciones históricas ocurrieron como parte del enfoque del gobierno de Biden en la lucha contra el lavado de dinero y de los esfuerzos por promover el cumplimiento en la entonces emergente industria de las monedas virtuales.

Meses después, el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión por cargos relacionados con haber hecho la vista gorda mientras delincuentes utilizaban su plataforma para mover dinero vinculado al abuso sexual infantil, el narcotráfico y el terrorismo.

___

Amiri informó desde Nueva York. El periodista de negocios de la AP, Alex Veiga, contribuyó a esta historia desde Los Ángeles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP