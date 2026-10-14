Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Un conductor de Uber de origen cubano fue arrestado en Hialeah, Miami-Dade, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años a la que había conocido previamente durante un servicio de transporte solicitado mediante la plataforma. La Policía investiga ahora si existen otras posibles víctimas.

El sospechoso fue identificado como Joe Luis Suárez Pozo, de 51 años y residente de Miami , quien fue detenido el lunes por agentes del Equipo de Respuesta Comunitaria de la Policía de Hialeah.

De acuerdo con el informe de arresto citado por CBS News Miami y Telemundo 51, la presunta agresión ocurrió en febrero de 2026, después de que el conductor contactara nuevamente a la mujer y la invitara a tomar café.

Sin embargo, en lugar de dirigirse a una cafetería, el acusado habría llevado a la víctima hasta un parque de Hialeah, donde presuntamente la sometió a una agresión sexual.

Uber confirmó que expulsó al conductor de su plataforma , mientras las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier otra persona que pudiera haber sido afectada.

Según la investigación policial, el primer contacto entre Suárez Pozo y la mujer ocurrió cuando la hija de esta solicitó un viaje mediante Uber.

La pasajera necesitaba trasladarse desde Hialeah hasta Boca Ratón, donde cuidaría a su nieta.

Suárez Pozo fue el conductor asignado para realizar el recorrido.

Durante el trayecto, ambos intercambiaron números telefónicos con la intención de coordinar posibles servicios de transporte en el futuro.

Días después, el hombre volvió a comunicarse con ella.

De acuerdo con el reporte policial, Suárez Pozo le comentó que se encontraba cerca de su vivienda y la invitó a tomar café.

La mujer aceptó porque, según declaró posteriormente a los investigadores, lo consideraba una buena persona.

La llevó a un parque de Hialeah en lugar de una cafetería

El encuentro terminó de una manera muy diferente a la que esperaba la víctima.

Según el informe de arresto, Suárez Pozo condujo hasta Victor Wilde Park, ubicado en 1701 W. 53rd Terrace, en Hialeah.

Una vez estacionado el vehículo, el hombre presuntamente comenzó a realizar acercamientos físicos no consentidos.

Los investigadores sostienen que el acusado se abalanzó sobre la mujer mientras permanecía sentada en el asiento del pasajero, la tocó y besó sin su consentimiento y la obligó a mantener contacto sexual.

La víctima intentó salir del automóvil para escapar.

Sin embargo, según su declaración, Suárez Pozo la siguió y la obligó a regresar al vehículo, esta vez al asiento trasero, donde presuntamente consumó la agresión sexual.

Después del incidente, el hombre la trasladó nuevamente hasta su domicilio.

Estas acusaciones forman parte del expediente policial y todavía deben ser examinadas durante el proceso judicial.

La víctima tardó cinco meses en denunciar lo ocurrido

Aunque el presunto ataque ocurrió en febrero de 2026, la mujer no presentó una denuncia formal ante la Policía de Hialeah hasta el 2 de julio, aproximadamente cinco meses después.

Las autoridades explicaron que la víctima atravesó un período de profundo impacto emocional antes de decidir acudir a los investigadores.

El portavoz policial Eddie Rodriguez señaló que la mujer buscó asistencia profesional para enfrentar las consecuencias del episodio.

“Ella buscó asistencia profesional y, afortunadamente, esa persona la convenció de dar el paso”, explicó Rodriguez.

La Policía destacó la importancia de que las víctimas de agresiones sexuales puedan denunciar cuando estén en condiciones de hacerlo, sin que el tiempo transcurrido se interprete automáticamente como una falta de credibilidad.

La Policía arrestó al conductor cubano en Hialeah

Después de recibir la denuncia, los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes.

Según el informe policial citado por los medios locales, las declaraciones realizadas por Suárez Pozo durante el interrogatorio presentaron coincidencias relevantes con el relato de la denunciante.

El hombre fue detenido el lunes en East 53rd Street, en Hialeah, por agentes del Equipo de Respuesta Comunitaria.

Posteriormente fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), uno de los principales centros de detención del condado Miami-Dade.

Suárez Pozo enfrenta un cargo de agresión sexual (sexual battery), según la información publicada.

La presentación del cargo no constituye una declaración de culpabilidad.

Jueza de Miami-Dade fija una fianza de 7.500 dólares

El martes siguiente a su arresto, Suárez Pozo compareció ante la jueza Mindy Glazer, del condado Miami-Dade.

Durante la audiencia, la magistrada determinó que existía causa probable para continuar con el procedimiento penal.

La jueza fijó una fianza de 7.500 dólares.

La determinación de causa probable permite que el proceso avance, pero no significa que el acusado haya sido declarado culpable.

La responsabilidad penal deberá establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Uber confirma que expulsó al conductor de su plataforma

Tras conocerse el arresto, Uber emitió una declaración sobre el caso.

La compañía confirmó que Suárez Pozo fue inhabilitado para continuar utilizando su plataforma como conductor.

Sin embargo, aclaró un aspecto importante: el presunto ataque no ocurrió durante un viaje activo contratado mediante la aplicación.

Un portavoz de Uber expresó el rechazo de la empresa a lo sucedido.

“Aunque esto no ocurrió durante un viaje de Uber, nos indigna este reporte y hemos prohibido al conductor en la plataforma”, señaló la compañía.

Uber también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades durante la investigación.

La empresa sostuvo que mantiene un compromiso con la seguridad de los usuarios de sus servicios.

Policía de Hialeah teme que existan otras víctimas

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la posibilidad de que otras mujeres hayan tenido experiencias similares con el acusado.

El portavoz policial Eddie Rodriguez hizo un llamado público a posibles víctimas para que se comuniquen con las autoridades.

“Ahora me preocupa que pueda haber otras víctimas”, declaró.

La Policía de Hialeah busca determinar si el caso denunciado corresponde a un hecho aislado o si existen otras personas que puedan aportar información relevante.

Hasta el momento, los reportes proporcionados no confirman nuevas denuncias contra Suárez Pozo.

Las autoridades tampoco han informado de cargos adicionales.

Otro conductor de Uber fue arrestado en Doral por un caso similar

El arresto de Suárez Pozo ocurre meses después de otro caso de agresión sexual denunciado en el área de Miami.

En junio de 2026, un conductor de Uber fue detenido en Doral, acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una pasajera que había recogido en Miami Beach.

Según los reportes de aquel caso, el sospechoso enfrentaba acusaciones que podían conllevar una condena de cadena perpetua.

Aunque ambos incidentes involucran a personas que trabajaban como conductores de transporte compartido, se trata de investigaciones independientes.

No existe información que indique una conexión entre los acusados.

Uber endureció sus controles de antecedentes penales en 2026

En junio de 2026, Uber anunció cambios en sus procedimientos de verificación de antecedentes de conductores en Estados Unidos.

Según la información divulgada entonces, la compañía amplió el alcance de determinadas búsquedas de historial criminal vinculadas al número de Seguro Social.

La actualización entró en vigor el 29 de junio de 2026.

El objetivo declarado fue fortalecer los mecanismos de revisión y detectar antecedentes que pudieran representar riesgos para los usuarios.

Sin embargo, el caso de Hialeah plantea una cuestión diferente: los posibles delitos cometidos fuera de viajes activos, pero después de que un conductor establece contacto con una persona a través de la plataforma.

¿Qué responsabilidad tiene Uber cuando el contacto continúa fuera de la aplicación?

El caso plantea interrogantes sobre los límites de responsabilidad de las plataformas de transporte compartido.

Según la investigación, el acusado conoció inicialmente a la mujer durante un viaje de Uber, pero el encuentro en el que habría ocurrido la agresión fue organizado posteriormente mediante comunicación directa.

La empresa subrayó que el incidente no tuvo lugar durante un servicio activo de su aplicación.

Esta diferencia puede ser relevante al evaluar las obligaciones contractuales y las posibles responsabilidades legales de las partes.

No obstante, determinar si existe alguna responsabilidad civil de la plataforma requeriría analizar los hechos, las condiciones del servicio y las normas aplicables.

Hasta ahora, la información disponible no indica que un tribunal haya establecido responsabilidad de Uber en este caso.

La investigación continúa abierta en Hialeah

Joe Luis Suárez Pozo permanece acusado de agresión sexual por los hechos denunciados por una mujer de 63 años.

La Policía de Hialeah busca ahora determinar si existen otras posibles víctimas y reunir toda la evidencia necesaria para el proceso.

El acusado compareció ante una jueza de Miami-Dade y recibió una fianza de 7.500 dólares, mientras Uber confirmó que lo expulsó de su plataforma.

La principal preocupación de los investigadores es esclarecer si el hombre utilizó contactos establecidos durante servicios de transporte para acercarse a otras posibles víctimas.

Por ahora, Suárez Pozo conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad penal.