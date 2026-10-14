INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse durante septiembre de 2026, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la gasolina y otros productos energéticos , según el informe publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento mensual del 0,6% , frente al 0,4% observado en agosto, mientras que la inflación interanual alcanzó el 3,7% , por encima del 3,4% registrado el mes anterior.

El resultado coincidió con las previsiones de los economistas consultados por Dow Jones para el dato mensual, aunque superó ligeramente la expectativa de inflación anual del 3,6%, según CNBC.

El componente que más contribuyó al incremento fue la gasolina, cuyos precios subieron un 9,1% durante septiembre , representando más de la mitad del aumento mensual del índice general.

Los nuevos datos llegan en un momento de especial atención sobre la evolución de los precios en Estados Unidos, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El informe oficial muestra una aceleración de los precios al consumidor durante septiembre.

En agosto, el IPC había aumentado un 0,4% mensual, mientras que en septiembre el incremento llegó al 0,6%.

En términos interanuales, la inflación pasó del 3,4% al 3,7%.

La diferencia indica que el costo promedio de la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el índice continúa creciendo a un ritmo mayor que el registrado un mes antes.

La inflación del 3,7% representa la variación acumulada durante los últimos doce meses, no un incremento adicional aplicado únicamente en septiembre.

La gasolina subió un 9,1% y explica más de la mitad del aumento mensual

El dato más llamativo del informe fue el comportamiento de los combustibles.

La gasolina registró un incremento mensual del 9,1%, mientras que el índice general de energía aumentó un 5,2%.

Según la BLS, la gasolina explicó más de la mitad de la subida del IPC durante septiembre.

El encarecimiento de los combustibles tiene consecuencias directas para los consumidores, especialmente para quienes dependen del automóvil para desplazarse diariamente.

También puede elevar los costos de transporte y distribución de mercancías, aunque esos efectos no se trasladan necesariamente de forma inmediata ni uniforme a todos los productos.

En comparación con septiembre de 2025, los precios de la gasolina acumulan un incremento del 34,2%.

¿Qué productos y servicios subieron de precio en septiembre?

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales revela comportamientos diferentes entre los principales componentes del consumo.

CategoríaVariación mensualGasolina+9,1%Energía+5,2%Pasajes aéreos+1,2%Automóviles usados+0,7%Educación+0,6%Vivienda y alojamiento+0,4%Electricidad+0,2%Alimentos0,0%

Aunque la gasolina lideró los aumentos, otros servicios también registraron incrementos durante el mes.

Los precios de los pasajes aéreos subieron un 1,2%, mientras que los vehículos usados aumentaron un 0,7%.

El componente de vivienda, que tiene un peso importante en el presupuesto de los hogares estadounidenses, avanzó un 0,4%.

Los alimentos se mantienen estables, pero comer fuera cuesta más

A diferencia de los combustibles, el índice general de alimentos no registró variaciones durante septiembre.

Los productos comprados para consumir en el hogar bajaron un 0,1%, mientras que los alimentos consumidos fuera de casa aumentaron un 0,2%.

Dentro de los supermercados se observaron reducciones en determinadas categorías.

Los productos lácteos disminuyeron un 0,9% y la carne de res bajó un 1,0%.

Sin embargo, otras categorías siguieron encareciéndose.

Las bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,9% y las frutas y verduras registraron una subida del 0,5%.

En términos anuales, el índice general de alimentos acumula un incremento del 2,5%.

La inflación subyacente se mantiene por debajo del índice general

Otro indicador importante es la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía por su mayor volatilidad.

Este componente aumentó un 0,3% mensual y un 2,6% interanual.

La diferencia respecto al IPC general indica que buena parte de la aceleración de septiembre estuvo concentrada en los productos energéticos.

No obstante, el aumento de los costos de vivienda, transporte y determinados servicios demuestra que las presiones inflacionarias no se limitan exclusivamente a la gasolina.

¿Cómo afecta esta inflación al bolsillo de los estadounidenses?

Para los hogares, la consecuencia más inmediata es el encarecimiento de determinados gastos cotidianos.

Quienes utilizan vehículos particulares pueden enfrentar facturas más elevadas en las estaciones de servicio.

Los aumentos de alquileres y servicios también pueden reducir la capacidad de ahorro de las familias.

Por ejemplo, un hogar que gastaba 200 dólares mensuales en gasolina podría pagar aproximadamente 218,20 dólares si su consumo se mantuviera igual y sus precios aumentaran exactamente un 9,1%.

Sin embargo, el IPC mide promedios nacionales y no significa que todos los consumidores experimenten las mismas variaciones.

Los precios pueden diferir según el estado, la ciudad, el establecimiento y los hábitos de consumo.

La Reserva Federal enfrenta nuevas presiones por los precios

La aceleración de la inflación también resulta relevante para la política monetaria estadounidense.

La Reserva Federal utiliza diferentes indicadores económicos para evaluar la evolución de los precios y determinar sus decisiones sobre las tasas de interés.

Aunque el IPC no es su indicador preferido para medir la inflación, constituye una referencia importante para los mercados y los responsables de política económica.

El aumento del índice general puede reforzar las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.

Sin embargo, la inflación subyacente más moderada sugiere que el impacto energético debe distinguirse de la evolución del resto de la economía.

El informe, por sí solo, no permite anticipar una decisión concreta sobre las tasas de interés.

Los precios llegan al centro del debate antes de las elecciones de noviembre

La publicación del IPC ocurre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre de 2026.

La evolución del costo de vida constituye uno de los principales asuntos económicos que afectan a los consumidores.

Los precios de los combustibles, la vivienda y los alimentos tienen una influencia directa sobre los presupuestos familiares.

La administración del presidente Donald Trump enfrenta así un escenario de inflación anual más elevada que en agosto, aunque los datos muestran que el principal impulso del mes procedió de la energía.

El resultado podría alimentar el debate político sobre la economía, pero no permite atribuir por sí solo la subida de precios a una única medida gubernamental.

¿Cuándo se publicará el próximo informe de inflación?

La Oficina de Estadísticas Laborales tiene previsto publicar los datos correspondientes a octubre el 10 de noviembre de 2026.

Ese informe permitirá evaluar si el aumento de septiembre fue un episodio principalmente relacionado con la energía o si las presiones inflacionarias se extienden a otros sectores.

Por ahora, las cifras oficiales muestran que la inflación estadounidense se aceleró hasta el 3,7% anual y que el aumento de la gasolina fue el principal responsable del repunte mensual.

El comportamiento de los combustibles durante las próximas semanas será uno de los factores más importantes para determinar la evolución del costo de vida en Estados Unidos.