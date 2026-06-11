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Wall Street recupera parte de las pérdidas de la semana tras repunte de acciones de IA

NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil de Estados Unidos está recuperando parte de sus pérdidas de la semana el jueves, cuando la montaña rusa de las empresas de inteligencia artificial (IA) vuelve a apuntar hacia arriba. Los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, por su parte, se mantienen cerca de donde estaban el día anterior, aunque aumentan las preocupaciones por la guerra con Irán y por una inflación que se acelera.

Tres operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Richard Drew)
Tres operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Richard Drew) AP

El S&P 500 sumó 0,5%, tras una caída en dos jornadas consecutivas que lo devolvió a donde estaba a comienzos de mayo. El promedio industrial Dow Jones subía 326 puntos, o 0,7%, a las 10:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y el compuesto Nasdaq avanzaba 0,7%.

Las acciones vinculadas a la IA ayudaron a encabezar el mercado, como lo han hecho desde la semana pasada, cuando pasaron de dispararse a altas récords a girar de repente hacia la baja. La gran preocupación es si esas acciones subieron demasiado y demasiado rápido por la manía de la IA, y han estado oscilando con fuerza, a veces hora a hora.

Marvell Technology subió 5,5%, por ejemplo. Viene de un tramo frenético en que se desplomó 16,7%, se disparó 9,6% y luego cayó más de 5% durante dos días seguidos. Justo antes, tuvo un salto de 32,5% en un solo día, el mejor de su historia, cuando el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sugirió que podría ser “la próxima empresa del billón de dólares”. En ese momento valía algo más de 190.000 millones de dólares.

Las empresas del sector de fabricación de chips registraron algunas de las mayores ganancias del mercado. Intel subió 7,8% y Applied Materials avanzó 7,5%.

Eso ayudó a compensar una caída de 11,1% de Oracle. Reportó una ganancia más sólida en el último trimestre de lo que esperaban los analistas, pero también indicó que prevé recaudar 40.000 millones de dólares en efectivo este año fiscal mediante endeudamiento y la venta de sus acciones. Eso ocurre después de que recaudó 48.000 millones de dólares el año fiscal pasado para ayudar a pagar inversiones en IA.

Las acciones de otras empresas también han sido castigadas recientemente por anunciar un fuerte gasto en IA, mientras sigue la duda de si toda la inversión puede producir los tipos de ganancias y productividad que prometen los defensores de la IA.

Los precios del petróleo, por su parte, fluctuaron tras los últimos combates en la guerra con Irán, que han perjudicado el flujo de entregas de petróleo desde el Golfo Pérsico. El presidente Donald Trump amenazó con lanzar grandes ataques contra Irán y tomar el control de sus industrias de petróleo y gas.

Estados Unidos e Irán han lanzado ataques en los últimos días después de un alto el fuego frágil que duró más de un mes. Aunque los ataques han incrementado las tensiones en la región, han sido más limitados en comparación con las primeras semanas de la guerra, y continúan las conversaciones destinadas a extender el alto el fuego.

El crudo Brent, el referente internacional, bajó 0,5% a 92,64 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos sumó 0,3% a 90,29 dólares por barril.

Los altos precios del petróleo han empujado dolorosamente al alza la inflación, y un informe del jueves mostró que los precios a nivel mayorista en Estados Unidos aumentaron más en mayo de lo que esperaban los economistas. El efecto es mundial, y el Banco Central Europeo se convirtió el jueves en el primer gran banco central en subir las tasas de interés en respuesta.

Las tasas más altas pueden contener la inflación. Pero, al mismo tiempo, también desaceleran economías enteras y debilitan los precios de todo tipo de inversiones, incluidas las acciones y las criptomonedas. Golpean en particular a las inversiones consideradas más caras, y algunos críticos están calificando a la IA como una burbuja en la que la inversión se infló demasiado.

La Reserva Federal tomará su propia decisión sobre las tasas de interés la próxima semana bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh. Trump lo designó y ha estado presionando para que las tasas de interés sean más bajas. Pero la expectativa generalizada es que la Fed mantenga estable su tasa de interés principal la próxima semana.

En todo caso, los operadores ven a la Fed como más propensa a subir las tasas al menos una vez antes de fin de año, según datos de CME Group.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4,52% desde 4,55% a última hora del miércoles.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices subieron modestamente en Europa tras un cierre mixto en Asia.

El FTSE 100 de Londres subió 0,9%, y el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,7%, en dos de los movimientos más grandes del mundo.

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Los periodistas de negocios de The Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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