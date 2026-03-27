Wall Street cae por 5ta semana consecutiva; es la peor semana desde que inició la guerra en Irán

La gente pasa por delante de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El S&P 500 bajó 1,7% y cerró su peor semana desde que comenzó la guerra con Irán. El promedio industrial Dow Jones perdió 793 puntos, o 1,7%, y se ubica más de 10% debajo del récord máximo que estableció el mes pasado, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 2,1%.

Las pérdidas rompieron el patrón de Wall Street esta semana, en la que el mercado bursátil de Estados Unidos osciló entre ganancias y pérdidas cada día, a medida que subían y bajaban las esperanzas de un posible fin de la guerra.

Momentos después de que el mercado bursátil de Estados Unidos terminara de operar el jueves, el presidente Donald Trump ofreció más potencial para el optimismo. Extendió hasta el 6 de abril un plazo autoimpuesto para “aniquilar” las plantas de energía de Irán si no permite plenamente que los buques petroleros salgan del golfo Pérsico hacia mar abierto a través del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se moderaron inmediatamente después, en una señal de esperanza de que cierta normalidad pueda regresar al estrecho. Fue similar al alivio que recorrió los mercados el lunes, cuando los precios del petróleo cayeron 10% después de que Trump anunciara la primera prórroga a su plazo para despejar el estrecho de Ormuz.

Pero el petróleo reanudó su escalada el viernes. Pese al anuncio más reciente de Trump, los combates continuaban en Oriente Medio. Irán no dio señales de dar marcha atrás, e Israel amenazó con “escalar y ampliar” sus ataques contra Irán.

“La disonancia diplomática esta semana entre Estados Unidos e Irán desanimó a los inversionistas", señaló Doug Beath, estratega global para inversiones de renta variable del Wells Fargo Investment Institute. "Para el final de la semana, el apetito por el riesgo no pudo resistir la niebla de la guerra”.

Por su parte, Jim Bianco, presidente y estratega macro de Bianco Research, escribió en redes sociales que “cualquier declaración adicional de Trump sobre un acuerdo es ruido blanco para los mercados. Sólo si los iraníes dicen que las conversaciones van bien, impactará a los mercados”.

El precio de un barril de crudo Brent subió 3,4% para cerrar en 105,32 dólares. Eso se compara con alrededor de 70 dólares poco antes de que comenzara la guerra. El crudo de referencia de Estados Unidos aumentó 5,5% para cerrar en 99,64 dólares por barril.

El temor en los mercados financieros es que la guerra afecte durante mucho tiempo la industria energética del golfo Pérsico. Eso podría dejar fuera de los mercados mundiales suficiente petróleo y gas natural como para enviar una ola de inflación a la economía global.

No sólo elevaría los precios de la gasolina, también podría empujar a las empresas que usan camiones, barcos o aviones para mover sus productos a subir sus propios precios. Además, encarecería la electricidad generada por termoeléctricas alimentadas con gas.

Los estrategas de Macquarie señalan que, si la guerra continúa hasta finales de junio, el precio del petróleo podría alcanzar los 200 dólares por barril.

Los altos precios de la gasolina y la guerra ya están golpeando la confianza de los consumidores en Estados Unidos, cuyo gasto constituye la mayor parte de la economía. El ánimo entre ellos cayó en marzo un poco más de lo que esperaban los economistas, según una encuesta de la Universidad de Michigan.

En Wall Street, la mayoría de las acciones bajó, incluidas tres de cada cuatro dentro del S&P 500. El índice, que es la principal medida de la salud del mercado bursátil de Estados Unidos, está 8,7% por debajo de su máximo histórico establecido en enero.

Las acciones de las grandes empresas tecnológicas estuvieron entre los mayores lastres del mercado, incluidas caídas de 4% para Amazon, 4% para Meta Platforms y 2,2% para Nvidia.

Las empresas que venden cosas que no son esenciales —que los clientes podrían dejar de comprar si están gastando mucho más en gasolina— también se desplomaron con fuerza. Norwegian Cruise Line Holdings perdió 6,9%, Starbucks bajó 4,8% y Chipotle Mexican Grill retrocedió 4,1%.

Al cierre, el S&P 500 cayó 108,31 puntos hasta quedar en 6.368,85. El Dow bajó 793,47 unidades y se ubicó en 45.166,64, y el Nasdaq se hundió 459,72 puntos para cerrar en 20.948,36. Tanto el Dow como el Nasdaq acumulan descensos de más de 10% desde sus récords, una caída lo suficientemente pronunciada como para que los inversionistas profesionales tengan un nombre para ella: una “corrección”.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta 4,48% para luego retroceder a 4,43%, aún por encima del 4,42% del jueves y del 3,97% de antes de que comenzara la guerra.

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Los periodistas de The Associated Press Chan Ho-him y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP