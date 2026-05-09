Wacha brilla en la lomita, Witt pega jonrón dentro del parque y Reales derrotan 5-1 a Tigres

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Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, es empapado con la hielera por sus compañeros Carter Jensen y Kyle Isbel (28), luego del duelo ante los Tigres de Detroit, el sábado 9 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Michael Massey pegó un cuadrangular de tres carreras por los Reales, que buscarán barrer la serie la noche de este domingo.

Witt conectó la pelota por la línea del jardín derecho en la primera entrada. La esférica rebotó en la pared y se le escapó al jardinero derecho Kerry Carpenter.

Tras acelerar alrededor de las bases, Witt superó el tiro de relevo al plato para un jonrón de dos carreras.

Fue el primer jonrón dentro del parque de los Reales desde que Witt logró uno en agosto de 2023.

Carpenter salió del juego más tarde por molestias en el hombro izquierdo.

Wacha (4-2) permitió dos hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis. Fue su salida sin carreras más larga desde que lanzó ocho entradas en blanco contra los Medias Blancas de Chicago el 11 de abril.

Burch Smith (0-2) cargó con la derrota. Retiró a sólo uno de los cuatro bateadores que enfrentó, al permitir dos carreras con tres hits en un tercio de entrada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP