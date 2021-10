Agencias en Miami comienzan a ofertar vuelos de EEUU a Cuba a partir de noviembre: los pasajes superan los 1.400 dólares

Por su parte, la agencia de viajes CubaMax contará con vuelos directos de Miami a Cuba a partir de noviembre. "Según me contó la chica que me atendió, los vuelos oscilarán entre 400 y 700 dólares, y habrá una frecuencia semanal de hasta ocho vuelos chárter por AeroCuba, pero hasta el momento no tienen una fecha específica", dijo Martínez.