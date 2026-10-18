Vuelo de Tel Aviv a Viena aterriza de emergencia en Bulgaria debido a una amenaza de bomba

El reporte de BNT, citando un comunicado del Ministerio de Transporte, señaló que el vuelo con destino a Viena transportaba a 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Añadió que un integrante de la tripulación informó que recibió una amenaza, y que una aeronave de combate de la fuerza aérea escoltó los acompañó hasta su aterrizaje.
El incidente está siendo investigado, añadió la emisora. No se identificó a la aerolínea.
El Ministerio de Defensa de Bulgaria informó que aviones de combate respondieron después de que se reportó la amenaza en el Airbus A320.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.