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Vuelo de Tel Aviv a Viena aterriza de emergencia en Bulgaria debido a una amenaza de bomba

Un vuelo que despegó de Tel Aviv, Israel, aterrizó de emergencia la noche del domingo en Sofía, capital de Bulgaria, debido a una amenaza de bomba a bordo, indicó la televisión estatal búlgara.

El reporte de BNT, citando un comunicado del Ministerio de Transporte, señaló que el vuelo con destino a Viena transportaba a 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Añadió que un integrante de la tripulación informó que recibió una amenaza, y que una aeronave de combate de la fuerza aérea escoltó los acompañó hasta su aterrizaje.

El incidente está siendo investigado, añadió la emisora. No se identificó a la aerolínea.

El Ministerio de Defensa de Bulgaria informó que aviones de combate respondieron después de que se reportó la amenaza en el Airbus A320.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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