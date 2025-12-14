Vuelo de JetBlue cerca de Venezuela casi choca con avión cisterna de Fuerza Aérea de EEUU

Compartir en:









El logo de JetBlue en uno de sus aviones, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 20 de enero del 2011. (AP foto/Stephan Savoia) AP

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba”, dice el piloto de JetBlue según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo... No tienen su transpondedor encendido, es una locura”.

El incidente involucró al Vuelo 1112 de JetBlue desde Curazao, que está justo frente a la costa de Venezuela, con destino al aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York. Ocurrió mientras Estados Unidos ha intensificado sus actividades de interdicción de drogas en el Caribe y también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela.

“Acabamos de ver tráfico aéreo directamente frente a nosotros a menos de cinco millas de nosotros —quizás dos o tres millas— pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud", dice el piloto. "Tuvimos que detener nuestro ascenso”. Añadió que el avión de la Fuerza Aérea luego se dirigió al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, un portavoz de JetBlue, manifestó el domingo: “Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”. Añadió: “Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”.

El Pentágono remitió a The Associated Press a la Fuerza Aérea para comentarios. La Fuerza Aérea no respondió a una solicitud de comentarios.

El corresponsal Ben Finley contribuyó con esta nota. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP