americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vuelo de JetBlue cerca de Venezuela casi choca con avión cisterna de Fuerza Aérea de EEUU

WASHINGTON (AP) — Un vuelo de JetBlue desde la pequeña nación caribeña de Curazao detuvo su ascenso para evitar colisionar con un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el viernes, y el piloto culpó al avión militar por cruzarse en su camino.

El logo de JetBlue en uno de sus aviones, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 20 de enero del 2011. (AP foto/Stephan Savoia)
El logo de JetBlue en uno de sus aviones, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 20 de enero del 2011. (AP foto/Stephan Savoia) AP

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba”, dice el piloto de JetBlue según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo... No tienen su transpondedor encendido, es una locura”.

El incidente involucró al Vuelo 1112 de JetBlue desde Curazao, que está justo frente a la costa de Venezuela, con destino al aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York. Ocurrió mientras Estados Unidos ha intensificado sus actividades de interdicción de drogas en el Caribe y también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela.

“Acabamos de ver tráfico aéreo directamente frente a nosotros a menos de cinco millas de nosotros —quizás dos o tres millas— pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud", dice el piloto. "Tuvimos que detener nuestro ascenso”. Añadió que el avión de la Fuerza Aérea luego se dirigió al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, un portavoz de JetBlue, manifestó el domingo: “Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”. Añadió: “Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”.

El Pentágono remitió a The Associated Press a la Fuerza Aérea para comentarios. La Fuerza Aérea no respondió a una solicitud de comentarios.

___________________________________

El corresponsal Ben Finley contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter