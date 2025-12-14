americateve

Australia

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Video captado por dron muestra el momento exacto en que uno de los terroristas del ataque en la playa de Bondi, Australia, es abatido por la policía. El atentado dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
IMÁGENES SENSIBLES | Video aéreo captó la dramática caída de uno de los tiradores durante el ataque que dejó al menos 11 muertos

Sídney, Australia — Un impactante video grabado con un dron captó el instante en que uno de los terroristas responsables del atentado en la playa de Bondi cae abatido sobre un puente, mientras fuerzas policiales respondían al ataque armado que dejó al menos 11 personas muertas y decenas de heridos en uno de los episodios más sangrientos registrados recientemente en Australia.

Las imágenes, verificadas por la agencia Reuters, muestran una vista aérea del puente donde se observa al atacante tambaleándose, perdiendo el equilibrio y cayendo al pavimento, en medio de la intervención de la policía. En el mismo encuadre se aprecian civiles tendidos en el suelo, intentando protegerse mientras el operativo estaba en curso.

¿CUÁNDO Y DÓNDE OCURRIÓ EL ATAQUE?

El tiroteo se produjo alrededor de las 6:45 p. m. del domingo, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de personas reunidas en la playa de Bondi, en Sídney, durante un evento público denominado “Janucá junto al Mar”, organizado para conmemorar el inicio del festival judío de Janucá.

Bondi Beach es una de las zonas turísticas más concurridas y emblemáticas de Australia.

VERIFICACIÓN DEL VIDEO

Reuters confirmó la autenticidad del material mediante:

  • Comparación de edificios, árboles y zonas de estacionamiento visibles en el video

  • Coincidencia con imágenes satelitales y archivos previos del área

  • Verificación de que los individuos en el puente coinciden con otros videos grabados durante el operativo policial

  • Análisis de metadatos, que confirmaron fecha y hora de grabación

ATAQUE CALIFICADO COMO TERRORISMO

Las autoridades australianas clasificaron oficialmente el hecho como un atentado terrorista.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, afirmó que el ataque fue considerado terrorismo debido a:

  • El objetivo específico del evento, vinculado a la comunidad judía

  • El tipo de armamento utilizado

  • La planificación y localización del ataque

SALDO PRELIMINAR

  • Al menos 11 personas fallecidas

  • 29 heridos, incluidos dos agentes de policía

  • Un atacante abatido por la policía

  • Segundo atacante arrestado en estado crítico

OTROS VIDEOS REVELADORES

Además del material captado por el dron, otros videos grabados por testigos muestran a dos hombres armados con rifles disparando desde el mismo puente.

Un clip adicional, difundido por canales de televisión australianos, revela un acto de valentía extrema:

Un civil logró reducir y desarmar a uno de los atacantes, apuntándole momentáneamente con el arma antes de colocarla en el suelo, facilitando su neutralización.

IMPACTO Y CONDENA INTERNACIONAL

El ataque ha provocado condena internacional, reavivando el debate sobre seguridad en eventos públicos, extremismo violento y protección de comunidades religiosas, incluso en países considerados de bajo riesgo como Australia.

Deja tu comentario

