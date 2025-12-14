TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

IMÁGENES SENSIBLES | Video aéreo captó la dramática caída de uno de los tiradores durante el ataque que dejó al menos 11 muertos

Sídney, Australia — Un impactante video grabado con un dron captó el instante en que uno de los terroristas responsables del atentado en la playa de Bondi cae abatido sobre un puente, mientras fuerzas policiales respondían al ataque armado que dejó al menos 11 personas muertas y decenas de heridos en uno de los episodios más sangrientos registrados recientemente en Australia.

Las imágenes, verificadas por la agencia Reuters , muestran una vista aérea del puente donde se observa al atacante tambaleándose, perdiendo el equilibrio y cayendo al pavimento , en medio de la intervención de la policía. En el mismo encuadre se aprecian civiles tendidos en el suelo , intentando protegerse mientras el operativo estaba en curso.

El tiroteo se produjo alrededor de las 6:45 p. m. del domingo , cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de personas reunidas en la playa de Bondi , en Sídney, durante un evento público denominado “Janucá junto al Mar”, organizado para conmemorar el inicio del festival judío de Janucá .

Ha vuelto a confirmarse que permitir el odio antisemita no es discusión libre de ideas ni libertad de expresión. Pôr lo menos 10 personas han sido asesinadas y 60 han resultado heridas hoy en Bondi Beach en Sydney, Australia, cuando dos terroristas dispararon hacia una… pic.twitter.com/DCht26G2dF

Bondi Beach es una de las zonas turísticas más concurridas y emblemáticas de Australia.

Reuters confirmó la autenticidad del material mediante:

Comparación de edificios, árboles y zonas de estacionamiento visibles en el video

Coincidencia con imágenes satelitales y archivos previos del área

Verificación de que los individuos en el puente coinciden con otros videos grabados durante el operativo policial

Análisis de metadatos , que confirmaron fecha y hora de grabación

SIX MONTHS AGO ON A SPEAKING TOUR IN AUSTRALIA, I WARNED AUSTRALIAN JEWRY THAT THERE WOULD BE A MASS CASUALTY EVENT BECAUSE OF HOW BAD ANTISEMITISM HAD BECOME. I WAS DISMISSED AS A FEARMONGER. I CANNOT BELIEVE THIS HAPPENED IN A COUNTRY I LOVE SO MUCH AND MY WIFE'S COUNTRY pic.twitter.com/IjK4oCHS05 — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) December 14, 2025

ATAQUE CALIFICADO COMO TERRORISMO

Las autoridades australianas clasificaron oficialmente el hecho como un atentado terrorista.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, afirmó que el ataque fue considerado terrorismo debido a:

El objetivo específico del evento , vinculado a la comunidad judía

El tipo de armamento utilizado

La planificación y localización del ataque

SALDO PRELIMINAR

Al menos 11 personas fallecidas

29 heridos , incluidos dos agentes de policía

Un atacante abatido por la policía

Segundo atacante arrestado en estado crítico

OTROS VIDEOS REVELADORES

Además del material captado por el dron, otros videos grabados por testigos muestran a dos hombres armados con rifles disparando desde el mismo puente.

Un clip adicional, difundido por canales de televisión australianos, revela un acto de valentía extrema:

Un civil logró reducir y desarmar a uno de los atacantes, apuntándole momentáneamente con el arma antes de colocarla en el suelo, facilitando su neutralización.

IMPACTO Y CONDENA INTERNACIONAL

El ataque ha provocado condena internacional, reavivando el debate sobre seguridad en eventos públicos, extremismo violento y protección de comunidades religiosas, incluso en países considerados de bajo riesgo como Australia.