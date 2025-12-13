americateve

Huracán Ian

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Cubano indocumentado enfrenta hasta 165 años de prisión en Florida por robar y revender remolques de ayuda a víctimas del huracán Ian. Será deportado tras cumplir condena

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano

El jurado lo declaró culpable por fraude organizado y tráfico de propiedad robada; será deportado tras cumplir condena

Un jurado del suroeste de Florida declaró culpable a Iván Gutiérrez Miranda, un ciudadano cubano indocumentado, por liderar un esquema criminal que robó y revendió remolques destinados a familias que lo perdieron todo tras el huracán Ian. El acusado enfrenta hasta 165 años de prisión, con un mínimo obligatorio de ocho años, antes de ser deportado de Estados Unidos.

El veredicto se produjo tras una semana y media de juicio en Fort Myers, donde la Fiscalía estatal presentó pruebas de que Gutiérrez Miranda, de 45 años, se aprovechó del caos posterior al desastre para lucrar con viviendas temporales de emergencia.

Un esquema criminal en medio de la tragedia

Según la Fiscalía de Florida y reportes de la emisora pública WGCU, el acusado fue hallado culpable de violaciones a la ley RICO, conspiración para cometer fraude organizado y múltiples cargos relacionados con el tráfico de propiedad robada.

Las investigaciones revelaron que el grupo operaba de noche o de madrugada, cuando el movimiento de remolques y casas rodantes era constante por el estado de emergencia, lo que facilitaba pasar desapercibidos mientras sustraían los vehículos asignados a damnificados.

La prueba clave que lo incriminó

Entre las evidencias más contundentes presentadas en el juicio figura un video grabado por el propio Gutiérrez Miranda, en el que promocionaba las características de los remolques robados para su reventa ilegal. El material, que el acusado difundió con fines comerciales, terminó siendo utilizado por la Fiscalía para demostrar su participación directa en el esquema.

Arresto, condena y deportación

El arresto se produjo casi un año después del impacto del huracán Ian, en el condado de Charlotte, donde se difundió su fotografía policial. Los registros incluyen cargos graves como hurto mayor y extorsión, reflejando la magnitud del fraude.

La sentencia fue fijada para el 26 de enero de 2026. De confirmarse la pena máxima, el acusado enfrentaría una de las condenas más severas asociadas a delitos cometidos durante un desastre natural en Florida. Tras cumplir la condena, será deportado.

Reacción oficial y trasfondo político

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró el veredicto y lo vinculó con la política migratoria federal. En un mensaje en la red social X, sostuvo que el acusado fue “permitido” en el país por la administración Biden y se aprovechó de un momento en el que miles de familias necesitaban ayuda urgente.

El contexto: un desastre histórico

El huracán Ian tocó tierra en Florida en septiembre de 2022 como uno de los fenómenos más destructivos en la historia reciente del estado. Con vientos superiores a 240 km/h, inundaciones masivas y cortes prolongados de electricidad, dejó decenas de muertos y miles de familias sin hogar, especialmente en Fort Myers, Sanibel, Cape Coral y Naples.

Ante la devastación, las autoridades desplegaron remolques y viviendas temporales para alojar a los desplazados. Fue precisamente ese sistema de ayuda el que, según la Fiscalía, Gutiérrez Miranda y sus cómplices explotaron para beneficio personal.

