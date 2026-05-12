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Vuelacercas de Goldschmidt y Grisham guían a Yankees a triunfo de 6-2 sobre Orioles

BALTIMORE (AP) — Paul Goldschmidt conectó un jonrón ante el primer lanzamiento del juego, Trent Grisham añadió un bambinazo de tres carreras y los Yankees de Nueva York derrotaron el martes 6-2 a los Orioles de Baltimore para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de sacudir un jonrón de tres carreras ante los Orioles de Beltimore, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de sacudir un jonrón de tres carreras ante los Orioles de Beltimore, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Will Warren (5-1) permitió dos carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas por los Yankees. Fue una actuación en la que el derecho se mostró recuperado, tras admitir seis carreras en cuatro innings ante Texas durante su apertura anterior.

El cuarto jonrón de Goldschmidt en el primer turno de un duelo —y su segundo en cuatro días— puso a Nueva York al frente de manera definitiva, y el batazo de Grisham amplió la ventaja a 6-0 en el tercer inning. Ambos jonrones fueron ante el zurdo Trevor Rogers, quien apenas duró cuatro entradas en su regreso desde la lista de lesionados tras una enfermedad prolongada.

Rogers (2-4), quien lanzó por primera vez desde el 25 de abril, permitió seis carreras y seis hits, y elevó su efectividad a 5,77, en comparación con 1,81 en 2025.

Nueva York convocó de vuelta al campocorto Anthony Volpe desde la sucursal de la Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre y colocó al panameño José Caballero en la lista de lesionados de 10 días por un dedo fracturado.

Se espera que Volpe sea titular este miércoles en el cierre de la serie.

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