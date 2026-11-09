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Votantes de California rechazan medida para gravar la riqueza de multimillonarios

WASHINGTON (AP) — Los votantes de California votaron en contra de convertirse en el primer estado del país en implementar un impuesto sobre el patrimonio neto de los multimillonarios, luego de una férrea disputa electoral que provocó un enorme gasto por parte de algunos de los más reconocidos líderes de la industria tecnológica para tratar de evitar un incremento sobre sus impuestos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, durante un evento de campaña rumbo a las elecciones legislativas, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jill Connelly)
El gobernador de California, Gavin Newsom, durante un evento de campaña rumbo a las elecciones legislativas, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jill Connelly) AP

El fracaso de la medida es un triunfo para los líderes demócratas que se opusieron a ella, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien sopesa la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028. Los detractores del impuesto, conocido como la Propuesta 40, afirmaron que la medida habría llevado a algunos de los contribuyentes más ricos a abandonar el estado.

El voto por el “no” fue aproximadamente 10 veces mayor al del “sí”. Tan sólo el cofundador de Google, Sergey Brin, aportó más de 100 millones de dólares a un comité de acción política que trabajó para derrotar la propuesta.

La medida habría establecido un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los californianos cuyo patrimonio neto supera los 1.000 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero habría sido utilizada para compensar los recortes de fondos federales a la atención médica, mientras que el 10% se habría destinado a programas de educación y asistencia alimentaria.

El sindicato SEIU United Healthcare Workers West, que respaldó el impuesto, sostuvo que era necesario para reemplazar los cerca de 100.000 millones de dólares que perderá el estado en fondos federales para atención médica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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