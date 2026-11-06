¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El mercado laboral de Estados Unidos registró una creación de 165.000 puestos de trabajo durante octubre de 2026, una cifra que superó ampliamente las expectativas de los economistas, que anticipaban apenas 65.000 nuevas contrataciones. La tasa de desempleo también descendió del 4,2% al 4,1%, según los datos gubernamentales citados en el reporte difundido este viernes 6 de noviembre. Los resultados muestran un desempeño laboral más sólido de lo previsto y podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

La economía estadounidense volvió a sorprender a los analistas con un crecimiento del empleo superior a las previsiones durante octubre, en un momento de especial atención a la inflación, el costo de vida y las decisiones de política monetaria.

De acuerdo con el informe laboral atribuido a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Estados Unidos añadió 165.000 puestos de trabajo durante el décimo mes del año.

El resultado superó en 100.000 empleos las estimaciones del consenso económico recopilado por Briefing.com.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo descendió una décima porcentual, hasta situarse en el 4,1%.

Los datos podrían complicar las expectativas de una reducción rápida de las tasas de interés, especialmente si la Reserva Federal interpreta que el mercado laboral continúa suficientemente sólido para mantener su política monetaria actual.

EEUU crea 100.000 empleos más de lo que esperaban los economistas

El principal dato del informe es la diferencia entre las previsiones y el resultado reportado.

Los analistas esperaban que la economía generara aproximadamente 65.000 puestos de trabajo durante octubre.

Sin embargo, la cifra publicada fue de 165.000.

La diferencia constituye una sorpresa positiva respecto a las expectativas del mercado.

Sin embargo, un solo informe mensual no permite determinar por sí mismo la trayectoria futura del empleo.

Para evaluar la evolución del mercado laboral también es necesario observar los salarios, las horas trabajadas, la participación laboral y las revisiones de meses anteriores.

El desempleo baja al 4,1% y mejora las previsiones de octubre

La tasa de desempleo también registró un comportamiento más favorable de lo previsto.

Los economistas consultados por Briefing.com anticipaban que el indicador permanecería en el 4,2%.

En cambio, el reporte sitúa el desempleo en el 4,1%.

La reducción representa una caída de 0,1 puntos porcentuales.

Este indicador mide la proporción de personas que no tienen empleo, están disponibles para trabajar y buscan activamente una ocupación, dentro de la fuerza laboral.

Por ello, no debe confundirse con el porcentaje total de adultos que no están trabajando.

La combinación de creación de empleo y menor desempleo sugiere que el mercado laboral mantuvo capacidad de absorción de trabajadores durante octubre.

La Oficina de Estadísticas Laborales revisa al alza los datos de agosto y septiembre

Otro elemento importante del informe son las revisiones de los meses anteriores.

Según los datos proporcionados, la Oficina de Estadísticas Laborales elevó conjuntamente en 84.000 puestos las estimaciones de empleo correspondientes a agosto y septiembre.

En particular, la cifra de septiembre pasó de 29.000 a 60.000 empleos.

Esto representa una revisión positiva de 31.000 puestos para ese mes.

El ajuste implica que la evolución del empleo durante el período anterior fue mejor de lo estimado inicialmente.

Las revisiones son habituales en los informes laborales estadounidenses, debido a la incorporación de información adicional de empresas y otras fuentes estadísticas.

No obstante, los datos pueden seguir modificándose en publicaciones posteriores.

La Reserva Federal enfrenta nuevas preguntas sobre las tasas de interés

La fortaleza del mercado laboral podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.

El banco central estadounidense tiene entre sus objetivos promover el máximo empleo y mantener la estabilidad de precios.

Cuando la economía genera empleos a un ritmo elevado y el desempleo permanece relativamente bajo, los responsables monetarios pueden considerar que existe menos urgencia para reducir las tasas de interés.

Sin embargo, la decisión no depende únicamente de la creación de puestos de trabajo.

También influyen la inflación, el crecimiento de los salarios, las expectativas económicas y las condiciones financieras.

Por eso, aunque el reporte podría reforzar los argumentos a favor de mantener las tasas, no demuestra que la Reserva Federal vaya a aumentarlas nuevamente.

Donald Trump busca tasas más bajas, pero la Fed debe evaluar los nuevos datos

El informe aparece en un momento de diferencias públicas entre el presidente Donald Trump y la Reserva Federal sobre el costo del crédito.

Trump ha defendido reiteradamente una reducción de las tasas de interés para facilitar el financiamiento de empresas y consumidores.

El presidente también ha cuestionado decisiones del banco central cuando considera que mantienen excesivamente elevados los costos de financiación.

Sin embargo, la Reserva Federal toma sus decisiones de política monetaria mediante su propio procedimiento institucional.

Los responsables de la Fed deben evaluar si la economía necesita estímulos adicionales o si una relajación prematura podría aumentar las presiones inflacionarias.

La creación de 165.000 empleos durante octubre puede incorporarse a ese análisis, pero no determina automáticamente el resultado de la próxima reunión.

Kevin Hassett celebra los resultados desde la Casa Blanca

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, celebró los datos laborales durante una entrevista con CNBC, según el reporte.

Su reacción se produjo después de conocerse que la economía había generado más empleos de los previstos.

Los resultados ofrecen a la administración Trump un indicador favorable sobre la actividad económica.

No obstante, el crecimiento del empleo no elimina otras preocupaciones de los hogares, como el precio de la vivienda, los alimentos, los seguros o los combustibles.

El desempeño económico debe evaluarse mediante varios indicadores y no exclusivamente a partir de las contrataciones mensuales.

¿Qué significa este informe para los trabajadores y consumidores estadounidenses?

Un mercado laboral que continúa creando puestos de trabajo puede favorecer las oportunidades de contratación y contribuir a sostener el consumo.

Para los trabajadores, un desempleo relativamente bajo puede representar un entorno con mayor disponibilidad de ofertas laborales, aunque las condiciones varían considerablemente según el sector y la región.

Para los consumidores que buscan financiar una vivienda, un automóvil o una actividad comercial, la lectura es más compleja.

Si la fortaleza del empleo lleva a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés durante más tiempo, los costos del crédito podrían seguir siendo elevados.

Por tanto, un informe favorable para el empleo no implica necesariamente una reducción inmediata de las cuotas hipotecarias o de los intereses de las tarjetas de crédito.

¿Subirá la Reserva Federal las tasas de interés después del informe de octubre?

La posibilidad de nuevas subidas dependerá de la evolución de la inflación y de otros indicadores económicos.

La creación de empleo por encima de las expectativas podría reducir los argumentos a favor de recortes rápidos.

Sin embargo, si la inflación continúa moderándose y las condiciones financieras se mantienen estables, la Fed también podría considerar otras alternativas.

El informe de octubre constituye una pieza relevante dentro de un conjunto más amplio de información económica.

La principal conclusión es que, según las cifras reportadas, Estados Unidos creó más empleos de los previstos y redujo su tasa de desempleo, mientras la Reserva Federal deberá decidir cómo interpretar esa fortaleza frente a sus objetivos de inflación y estabilidad económica.