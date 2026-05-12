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Volpe vuelve con los Yankees tras ingreso de Caballero a lista de lesionados por dedo roto

BALTIMORE (AP) — La degradación de Anthony Volpe a las ligas menores duró apenas una semana, y el campocorto se reincorporó a los Yankees de Nueva York el martes después de que se diagnosticó a José Caballero una fractura en el dedo medio de la mano derecha.

Anthony Volpe (derecha), de los Yankees de Nueva York, observa el juego del martes 12 de mayo de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Anthony Volpe (derecha), de los Yankees de Nueva York, observa el juego del martes 12 de mayo de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

En medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas, Nueva York llamó de vuelta a Volpe desde la sucursal de la Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre antes del juego del martes por la noche en casa de los Orioles de Baltimore, y colocó a Caballero en la lista de lesionados de 10 días.

“Ha tenido varios turnos al bate y muchas repeticiones allá abajo, mucho tiempo de juego, algo así como más que una pretemporada completa", explicó el manager Aaron Boone en referencia a Volpe. "Así que ojalá esté listo para venir aquí y ser una chispa para nosotros”.

Volpe llegó cerca de la hora del juego y estuvo en el dugout de los Yankees en las primeras entradas. Max Schuemann fue titular como campocorto por segundo juego consecutivo.

Boone dejó claro que Volpe tendrá la mayor parte del tiempo de juego en el campocorto hasta que el panameño Caballero regrese.

“Sí, esperaría que lo haga”, afirmó el mánager. “Esperaría que Anthony juegue mucho”.

Ganador del Guante de Oro como novato en 2023, Volpe se sometió a una cirugía el 14 de octubre para reparar un desgarro del labrum en el hombro izquierdo. Comenzó a rehabilitarse por su lesión en ligas menores durante 20 días el 14 de abril y fue enviado a los RailRiders el 3 de mayo, después de batear para .250 (de 44-11), con un jonrón y seis carreras impulsadas en 13 juegos de ligas menores.

Caballero se lesionó al tirarse de regreso a la primera base en un intento de pickoff del dominicano Abner Uribe, de Milwaukee, durante la novena entrada del duelo del domingo, una derrota por 4-3 ante los Cerveceros.

El panameño entró como corredor emergente en la novena entrada el lunes por la noche y fue puesto out al intentar robarse la segunda para el último out en la derrota de los Yankees por 3-2 ante los Orioles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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