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Volcadura de camión en la región central de Bangladesh deja al menos 15 muertos

DACA, Bangladesh (AP) — Un camión que transportaba varillas de hierro y pasajeros adicionales volcó a primera hora del lunes en una importante autopista de la región central de Bangladesh, dejando al menos 15 muertos y 10 heridos, indicó la policía.

El incidente ocurrió en la zona de Soratoil, en el distrito de Tangail, a 83 kilómetros (52 millas) al noroeste de la capital del país, Daca, después de que el conductor perdió el control de su vehículo a eso de las 5 de la mañana, informó indicó el jefe de la policía local, Fuad Hossain.

Hossain señaló que el camión llevaba pasajeros que habían pedido aventón y viajaba de Daca hacia el norte del país, mientras los vacacionistas comenzaban a desplazarse antes del festival islámico Eid al-Adha, el jueves.

Los accidentes de tránsito cobran miles de vidas cada año en un país de más de 170 millones de habitantes, debido a la escasa supervisión en el cumplimiento de las leyes de tráfico y las malas condiciones de las carreteras, entre otros factores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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