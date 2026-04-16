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ViX expande su contenido vertical con MicrO, busca estrenar más de 100 producciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El servicio de streaming ViX está en crecimiento y en 2026 lo hará de manera vertical con la plataforma ViX MicrO que ofrece micro-contenidos como melodramas y series originales diseñadas para dispositivos móviles.

Esta combinación de imágenes publicadas por ViX muestra a los actores Gustavo Forzán, a la izquierda, y Rocío Banquells de la serie La venganza de las toxicxs. (ViX via AP)
Esta combinación de imágenes publicadas por ViX muestra a los actores Gustavo Forzán, a la izquierda, y Rocío Banquells de la serie "La venganza de las toxicxs". (ViX via AP) AP

ViX MicrO tiene más de 80 shows producidos y ha estrenado 50 títulos que en su mayoría tienen episodios de 1 a 2 minutos que suman entre 60 y 80 episodios en total. Algunos de los títulos de más reciente estreno incluyen “Todos mueren por mi herencia”, “Hice match con el hombre equivocado” y “El otro lado de mi marido”. Entre los más populares están “Acábame” y “El regreso de las tóxicxs”.

“Estamos expandiendo el alcance y acelerando el nivel de producción”, señaló Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital en TelevisaUnivision, en entrevista por videollamada desde Miami. “Definitivamente vamos a estar muy por encima de 100 a finales de año”.

El formato vertical está al alza y los expertos de ViX han detectado que suele enganchar al público que consume cada vez con mayor rapidez series enteras. El público es variado, incluye a quienes suelen ver series con capítulos de una hora en televisión y a quienes no tienen tanto tiempo para estas producciones largas, pero sí quieren entretenimiento durante el día en momentos que pueden ser fuera del hogar, como por ejemplo el transporte o una sala de espera.

“Es interesante porque mucha gente pensaba que con el celular eso iba a matar la televisión, pero en realidad lo que está pasando es que hay más consumo de video, no menos”, señaló Urbina. “Están viendo más video durante el día, con lo cual es una oportunidad muy buena para todos”.

La mayoría de las producciones de ViX MicrO son melodramas y buena parte se realiza en los estudios de Televisa en México. El género que está en auge, en parte por series asiáticas, fue una elección natural para ViX, que se apoya en la tradición que el melodrama tiene en Latinoamérica.

“Analizando el mercado, vimos que muchos de estos players (productores) asiáticos tenían contenido con un ADN narrativo muy similar al nuestro. Historias muy melodramáticas con personajes muy fuertes. Y vimos que ahí había un punto donde teníamos algo que podíamos traer a la mesa”, señaló Urbina.

En el futuro, MicrO planea incorporar contenido de deporte y comedia. Por ahora cuenta con equipos profesionales destinados al vertical que realizan sus producciones totalmente en ese formato.

“Se graban en formato vertical, se editan en formato vertical”, señaló Urbina. “Dentro de nuestra organización global de producción hemos armado equipos 100% dedicados en esto, que se especializan y se han convertido en expertos en este espacio y no solamente el equipo detrás de cámaras, sino el talento, hemos trabajado con más de 450 actores en este proceso en MicrO”.

ViX cuenta con más de 10 millones de suscriptores internacionales. Por su parte, ViX MicrO que también está enfocado al público de habla hispana de Estados Unidos y Latinoamérica, ha generado más de 500 millones de reproducciones globales, más de 168 millones de minutos vistos, y suma más de 1.100 millones de visualizaciones en redes sociales.

“Sabemos que esto es apenas el comienzo de un proceso superinteresante de crecer y ser un líder en este negocio”, señaló Urbina.

FUENTE: AP

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