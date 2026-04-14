Visitantes al Vaticano indignados por comentarios peyorativos de Trump contra el papa

Las portadas de diarios italianos sobre los comentarios peyorativos proferidos por el presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV. Foto tomada el 14 de abril del 2026. (AP foto/Domenico Stinellis) AP

El mundo está asombrado por el extraordinario choque entre el papa, nacido en Estados Unidos, y el presidente estadounidense. Trump calificó al papa de “débil” y cautivo de la “izquierda radical” en redes sociales esta semana, después de que el pontífice considerara “verdaderamente inaceptables” las amenazas de Trump hacia Irán.

En el Vaticano, los visitantes respaldaron a León, quien se encuentra en un viaje de 10 días a África.

“Es simplemente ridículo, porque si el papa no habla de paz y no se preocupa por todas las personas del mundo, entonces no es el papa”, afirmó Joerg Soler, quien visitaba el Vaticano desde Suiza.

“Es completamente inapropiado”, comentó Mariella Acciaioli, una turista francesa. “Las cosas se están pasando de la raya. Necesitamos movilizar a todos, especialmente a nuestros líderes, para enfrentar este comportamiento que está sobrepasando todo límite”.

El turista estadounidense Paul Sarauskas manifestó incredulidad ante la arremetida sin precedentes de Trump, y la calificó de “absurda”.

“Creo que (Trump) debería dejar de meterse en la religión. Le dice al papa qué hacer, le dice cómo hacer su trabajo”, señaló Sarauskas. “Cuando el papa solo quiere hacer obras bondadosas, ¿no? Quiere hablar de paz, de ayudar a otras personas, mientras que la administración actual está haciendo algo completamente opuesto. Solo están separando a la gente. Hablan de división y de guerra y de odio”.

Trump claramente esperaba que el papa estadounidense fuera “sumiso” ante Estados Unidos, estimó el periodista italiano Massimo Franco, quien tiene un nuevo libro, “Popes, Dollars and Wars”, sobre las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano.

“Un papa debe ser un papa, debe responder a una comunidad más amplia. Y si ve que la política de Trump corre el riesgo de dar una visión distorsionada de Estados Unidos, creo que el papa también está ayudando a Estados Unidos, y no solo a Estados Unidos, a encontrar el camino correcto”, expresó Franco.

El reverendo Antonio Spadaro, un destacado teólogo jesuita italiano y subsecretario del Dicasterio del Vaticano para la Cultura y la Educación, indicó que la furia de Trump “contra una voz moral” demuestra que “el presidente es impotente”.

“No puede llevar al papa al mismo terreno al que ha llevado a todos los demás, donde puede dominar con el lenguaje”, declaró Spadaro a la Radio 24 de Italia. “En ese sentido, la fuerza moral de la Iglesia es evidente. No es un contrapoder, sino un espacio en el que el poder está siendo juzgado por criterios que el propio poder no puede controlar”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP