americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vinícius Júnior logra doblete, Brasil vence a Escocia 3-0 y se instala en siguiente fase del Mundial

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Vinícius Junior marcó dos goles, Matheus Cunha consiguió uno y el pentacampeón Brasil vapuleó el miércoles 3-0 a Escocia para avanzar a la ronda de eliminación directa como primero de grupo.

Vinicius Junior, de Brasil, celebra tras conseguir el segundo tanto en el duelo mundialista ante Escocia en Miami Gardens, Florida, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Vinicius Junior, de Brasil, celebra tras conseguir el segundo tanto en el duelo mundialista ante Escocia en Miami Gardens, Florida, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El astro del Real Madrid, quien ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos de Brasil, anotó apenas a los 7 minutos y lo logró de nuevo justo antes del descanso. Así, Vinícius igualó a Kylian Mbappé de Francia con cuatro goles, uno menos que los cinco facturados por Lionel Messi, líder de los artilleros del torneo.

Neymar ingresó como suplente a los 76 minutos. Apareció en este Mundial tras una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil.

El público, mayoritariamente brasileño en el Hard Rock Stadium comenzó a corear su nombre a mediados de la segunda parte cuando salió del banquillo y empezó a hacer sprints de calentamiento en la banda; los aficionados rugieron cuando entró al campo.

Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 goles en 130 partidos internacionales. El delantero de 34 años participó en las últimas tres Copas del Mundo con Brasil, anotando ocho goles.

Escocia no participaba en un Mundial desde 1998 pero se ha convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo. Sus fieles seguidores, conocidos como el Ejército del Tartán, crearon un ambiente festivo en las áreas de Boston y Miami antes de los partidos de su selección.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter