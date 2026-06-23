Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Washington incluyó en la lista de sancionados a Almacenes Universales S.A., RAFIN S.A., Banco Financiero Internacional S.A., GeoMinera S.A., la Empresa Siderúrgica José Martí —Antillana de Acero— y Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín.

Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA , al que acusa de controlar sectores estratégicos de la economía de la isla y de utilizar recursos que, según Washington, deberían destinarse al pueblo cubano.

La medida fue formalizada este martes 23 de junio de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC , que actualizó la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, o lista SDN. La acción aparece vinculada al comunicado del Departamento de Estado titulado Further Sanctions on the Cuban Regime’s Revenue Generation Network.

Las nuevas designaciones apuntan a empresas de logística, finanzas, minería y metalurgia, además de una integrante del entorno familiar de la cúpula castrista.

La lista publicada por OFAC incluye a Almacenes Universales S.A. , identificada como una entidad de carga y logística vinculada a GAESA; Banco Financiero Internacional S.A. , conocido como BFI ; Empresa Siderúrgica José Martí , también llamada Antillana de Acero ; GeoMinera S.A. ; y RAFIN S.A. . También fue incluida Annalie Lilliam Rueda Cardero , esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

Todas estas designaciones aparecen bajo el programa CUBA-EO14404 , la nueva arquitectura de sanciones impulsada por la administración Trump contra personas y entidades vinculadas al régimen cubano.

AUSA, RAFIN y BFI: el frente logístico y financiero

Uno de los nombres más relevantes de la nueva ronda es Almacenes Universales S.A., conocida como AUSA. La empresa ha sido señalada por su papel en servicios logísticos, almacenamiento, transporte y operaciones vinculadas a infraestructura comercial estratégica.

AUSA ya figuraba desde años anteriores entre las subentidades asociadas a GAESA dentro de la Lista Restringida de Cuba publicada por el Departamento de Estado, junto a otras compañías del entramado militar cubano.

También fueron sancionadas RAFIN S.A. y Banco Financiero Internacional S.A., dos piezas sensibles del sistema financiero controlado por estructuras estatales y militares cubanas.

Para Washington, estas entidades forman parte del mecanismo que permite al régimen manejar divisas, financiar operaciones estratégicas y mantener fuera del alcance público una parte clave de los recursos económicos del país.

GeoMinera y Antillana de Acero: sanciones al sector de los metales

La nueva ofensiva también golpea al sector de la minería y la metalurgia.

GeoMinera S.A. fue incluida en la lista SDN bajo la Orden Ejecutiva 14404. La empresa opera en el sector minero cubano y está vinculada a la administración de activos minerales en la isla.

También fue sancionada la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, una entidad histórica del sector metalúrgico cubano.

El mensaje de Washington es claro: la presión ya no se limita a hoteles, remesas o turismo. Ahora también apunta a empresas que generan ingresos a través de minerales, metales, logística y servicios financieros.

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Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, entra en la lista

Otra inclusión de alto impacto político es la de Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de inteligencia, hijo de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad cubano.

OFAC la identificó como persona vinculada a Alejandro Castro Espín, quien ya había sido objeto de sanciones en rondas anteriores de la administración Trump.

Su designación amplía el foco de Washington hacia familiares adultos y redes personales del círculo de poder castrista, una línea que busca golpear no solo a las instituciones del régimen, sino también a su entorno más cercano.

familia castro

La base legal: la Orden Ejecutiva 14404

Las sanciones se amparan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza medidas contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba, amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y operaciones en sectores estratégicos de la economía cubana.

La orden permite sancionar a actores que operen en áreas como energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad, así como a quienes actúen en nombre del gobierno cubano o de personas ya bloqueadas.

OFAC explicó en su guía oficial que la Orden Ejecutiva 14404 amplía el régimen de sanciones contra Cuba y puede alcanzar a personas extranjeras, bancos y entidades financieras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas bajo esa autoridad.

Advertencia a bancos y empresas extranjeras

La nueva ronda también funciona como una advertencia para bancos extranjeros, compañías logísticas, inversionistas, proveedores y empresas que mantengan relaciones con estructuras vinculadas a GAESA.

El mensaje de Washington es que cualquier entidad que brinde apoyo material, financiero, tecnológico o comercial a actores sancionados puede exponerse a medidas restrictivas.

Ese punto es especialmente relevante para compañías no estadounidenses con operaciones en Cuba, porque la Orden Ejecutiva 14404 elevó el riesgo de sanciones secundarias en sectores clave de la economía cubana.

GAESA, el blanco central de la presión estadounidense

GAESA es el conglomerado militar que controla buena parte de los sectores más rentables de la economía cubana, incluidos turismo, comercio, logística, finanzas, remesas, inmobiliarias, tiendas en divisas, puertos y otras áreas estratégicas.

Para Estados Unidos, esa estructura actúa como el músculo financiero del régimen cubano. Washington sostiene que los ingresos generados por esas empresas no se traducen en mejoras para la población, sino en recursos para sostener a la élite gobernante, financiar mecanismos de control interno y mantener la estructura represiva del Estado.

La nueva ronda de sanciones busca cerrar espacios de operación financiera y comercial a ese entramado.

Un golpe en medio de la crisis económica cubana

Las sanciones llegan en un momento crítico para Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, inflación, caída productiva y una fuerte presión social.

El régimen acaba de presentar un paquete de 176 reformas económicas, con medidas como banca privada, casas de cambio privadas, inversión extranjera ampliada, comercio exterior para privados y mayor participación de actores no estatales. Sin embargo, Washington mantiene que esas reformas no alteran el poder real de GAESA ni la estructura política del régimen.

La ofensiva estadounidense, por tanto, apunta a una contradicción central: mientras La Habana habla de apertura económica, Estados Unidos sostiene que el control de los recursos estratégicos sigue en manos del aparato militar y de la élite castrista.

El impacto político de las nuevas sanciones

La inclusión de AUSA, RAFIN, BFI, GeoMinera, Antillana de Acero y Annalie Rueda Cardero profundiza la estrategia de presión máxima contra el régimen cubano.

El objetivo no es solo simbólico. Al entrar en la lista SDN, los bienes e intereses de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y las personas o empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos, salvo autorización específica.

Además, la medida envía una señal directa a bancos, navieras, proveedores, inversionistas y socios extranjeros: cualquier relación con el entramado económico de GAESA puede convertirse en un riesgo legal y financiero.