La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

Los candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lograron victorias clave en las primarias demócratas y dejaron en evidencia un giro hacia la izquierda dentro del partido. El avance puede llevar al Congreso una agenda marcada por el socialismo democrático, el rechazo a ICE, la presión sobre Israel y una ofensiva contra el poder corporativo.

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani , salió fortalecido de las primarias demócratas del martes después de que tres candidatos respaldados por su maquinaria política lograran victorias decisivas en distritos clave de la ciudad.

La elección confirmó que Mamdani ya no es solo una figura local de alto impacto, sino un actor capaz de influir en la composición de la delegación demócrata de Nueva York en Washington. AP reportó que los candidatos apoyados por el alcalde derrotaron a figuras del establishment demócrata en varias contiendas congresionales, incluidas dos bancas ocupadas por legisladores en funciones.

La sorpresa más fuerte de la noche fue la victoria de Darializa Avila Chevalier sobre el veterano congresista Adriano Espaillat en el distrito 13 de Nueva York.

Espaillat, una figura de peso dentro del Partido Demócrata y presidente del Caucus Hispano del Congreso, fue derrotado por una candidata socialista democrática respaldada por Mamdani y por sectores de izquierda. Axios informó que la victoria de Avila Chevalier fue proyectada por AP y representa un duro golpe para el liderazgo demócrata tradicional.

La derrota de Espaillat también tiene una lectura simbólica: un dirigente de larga trayectoria fue desplazado por una candidatura insurgente que construyó su campaña sobre temas como vivienda, salud universal, defensa de inmigrantes y una postura frontalmente crítica hacia la política estadounidense sobre Israel y Gaza.

Nueva York elecciones

Brad Lander y Claire Valdez completan el avance progresista

El impulso de Mamdani no se limitó al distrito 13. El excontralor de la ciudad Brad Lander derrotó al congresista Dan Goldman, mientras que Claire Valdez se impuso en el distrito 7 frente a rivales respaldados por sectores más moderados del Partido Demócrata.

Vox describió la jornada como el momento en que Mamdani se convirtió en un verdadero “kingmaker” congresional, al respaldar a tres candidatos que vencieron a figuras con apoyo institucional en distritos fuertemente demócratas.

El resultado deja a la izquierda neoyorquina ante una posibilidad concreta: transformar victorias locales en poder legislativo nacional.

Una agenda que incomoda al establishment demócrata

Los candidatos respaldados por Mamdani comparten una agenda de fuerte contenido progresista: mayor presión fiscal sobre los ricos, expansión de programas sociales, control de alquileres, reforma del sistema migratorio y rechazo a la influencia de grandes donantes corporativos.

AP señaló que las campañas impulsadas por Mamdani defendieron propuestas como abolir ICE, aumentar impuestos a los sectores de mayores ingresos y condenar las acciones de Israel en Gaza, que varios candidatos calificaron como genocidio.

Ese paquete de posiciones encendió alarmas entre demócratas moderados, que temen que el avance socialista en Nueva York pueda convertirse en un problema nacional para el partido en las elecciones generales.

Israel, Gaza e ICE: los temas que marcaron la ruptura

La política exterior hacia Israel fue uno de los puntos más divisivos de la campaña. Avila Chevalier, Valdez y Lander se ubicaron en el ala más crítica de la relación tradicional entre Washington y Tel Aviv.

El debate sobre Gaza, la ayuda militar estadounidense a Israel y el peso de organizaciones como AIPAC atravesó varias contiendas. En el caso de Espaillat, Axios reportó que grupos vinculados al Caucus Hispano y al United Democracy Project, asociado a AIPAC, invirtieron millones para respaldarlo frente al avance de Avila Chevalier.

A la vez, el rechazo a ICE se convirtió en otro eje de identidad política para la nueva ola de candidatos socialistas, que conectaron esa agenda con la defensa de inmigrantes en una ciudad donde las comunidades latinas, caribeñas y asiáticas tienen un peso electoral decisivo.

Controversias que no frenaron el avance de Avila Chevalier

La candidatura de Avila Chevalier llegó a la recta final rodeada de polémicas por antiguas publicaciones en redes sociales y por declaraciones que fueron utilizadas por sus rivales para presentarla como una figura demasiado radical para el Congreso.

El New York Post reportó que la candidata abandonó una entrevista radial después de ser cuestionada por publicaciones antiguas y por comentarios que generaron rechazo entre votantes dominicanos y demócratas establecidos.

Pese a esas controversias, su campaña logró consolidar una coalición de jóvenes, activistas, votantes progresistas y sectores desencantados con el liderazgo tradicional del partido.

Mamdani proyecta su influencia más allá de Nueva York

El resultado de las primarias confirma que Mamdani logró convertir su capital político como alcalde en una herramienta de expansión nacional.

The Guardian señaló que las victorias de Avila Chevalier, Lander y Valdez consolidan la influencia del alcalde socialista y muestran que su movimiento puede desafiar con éxito a figuras del establishment demócrata en distritos urbanos de alto peso político.

La pregunta ahora es si esta ola progresista quedará limitada a Nueva York o si servirá como modelo para nuevas candidaturas de izquierda en otras ciudades del país.

Washington mira con preocupación el avance socialista

En términos prácticos, las victorias en distritos fuertemente demócratas colocan a los candidatos respaldados por Mamdani muy cerca de llegar al Congreso tras las elecciones generales.

Para el ala izquierda del Partido Demócrata, la noche fue una confirmación de fuerza. Para los moderados, una advertencia: el centro político del partido está perdiendo terreno en algunas de sus plazas urbanas más importantes.

Mamdani, que llegó a la alcaldía con una plataforma de socialismo democrático, ahora aparece como una figura capaz de exportar su modelo político desde Nueva York hacia Washington. Y ese cambio puede alterar la discusión demócrata sobre Israel, inmigración, vivienda, impuestos y poder corporativo en plena antesala electoral.