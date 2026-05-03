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Vinícius anota 2 goles y el Real Madrid gana para retrasar el título del Barcelona en La Liga

MADRID (AP) — Vinícius Júnior anotó dos goles en la segunda mitad y el Real Madrid venció el domingo 2-0 al Espanyol para impedir que el Barcelona asegurara su segundo título consecutivo de la liga española.

Vinicius Junior del Real Madrid en acción durante el encuentro de La Liga ante el Espanyol el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/)
Vinicius Junior del Real Madrid en acción durante el encuentro de La Liga ante el Espanyol el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/) AP

El Barcelona venció el sábado 2-1 al Osasuna 2-1 para abrir una brecha de 14 puntos sobre el Madrid de cara a los partidos del domingo. Cualquier resultado que no fuera una victoria del Madrid ante el rival su acérrimo rival habría permitido al club catalán celebrar su 29º título de liga este fin de semana.

El Barcelona tendrá la oportunidad de asegurar el título el próximo fin de semana, cuando reciba al Madrid en otro “Clásico” en el Camp Nou.

La ventaja del Barcelona se mantiene en 11 puntos de cara a las últimas cuatro jornadas de La Liga.

El resultado del domingo dejó al Espanyol sin ganar después de 17 partidos este año, con 10 derrotas. Está en el 13º puesto, a cinco puntos de la zona de descenso.

Fue un partido muy disputado hasta que Vinícius abrió el marcador a los 55 minutos tras una buena finta para superar a un par de defensores del Espanyol dentro del área. El delantero brasileño amplió la ventaja al 66 después de una hermosa asistencia de tacón de Jude Bellingham.

Al defensor del Espanyol Omar El Hilali le mostraron una tarjeta roja directa por una falta sobre Vinícius en la primera mitad, pero la decisión se cambió a tarjeta amarilla tras la revisión en video.

Otros partidos

El Rayo Vallecano se preparó para su semifinal de la Conference League contra el Strasbourg con una victoria 2-0 en Getafe.

El entrenador del Rayo, Iñigo Pérez, pudo dar descanso a muchos de sus titulares pensando en el partido de vuelta de la semifinal de la Conference League del jueves. El Rayo ganó la ida 1-0 en casa.

Sergio Camello y Randy Nteka marcaron en cada tiempo para los visitantes, mientras que el portero del Rayo, Augusto Batalla, también atajó un penal, para impulsar al equipo del distrito madrileño de Vallecas al 11º puesto antes de que se complete el resto de la jornada.

El Celta de Vigo reforzó sus esperanzas de clasificación europea con una victoria 3-1 en casa sobre el Elche, que dejó al equipo recién ascendido entre un grupo de clubes que aún están en peligro de descenso.

El Celta superó al Getafe y se colocó sexto.

También el domingo, Cucho Hernández abrió y cerró el marcador para el Real Betis, quinto clasificado, en una victoria 3-0 en casa sobre el colista Oviedo, un resultado que dejó a los visitantes al borde del descenso.

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El periodista deportivo de AP Ciarán Fahey contribuyó a este informe.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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