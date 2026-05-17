americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vingegaard arrasa en otra etapa del Giro y recorta el liderato de Eulálio

CORNO ALLE SCALE, Italia (AP) — El favorito antes de la carrera, Jonas Vingegaard, logró otra victoria de etapa en el Giro de Italia el domingo para recortar la ventaja general de Afonso Eulálio.

Jonas Vingegaard, de Dinamarca, celebra tras ganar la 9ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Cervia a Corno alle Scale, Italia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Gian Mattia DAlberto/LaPresse vía AP)
Jonas Vingegaard, de Dinamarca, celebra tras ganar la 9ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Cervia a Corno alle Scale, Italia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse vía AP) AP

Vingegaard había ganado en la cima del Blockhaus hace dos días y repitió la hazaña en otro final en ascenso en la novena etapa.

Vingegaard cruzó la meta con 12 segundos de ventaja sobre Felix Gall, al término del recorrido de 184 kilómetros (114 millas) desde Cervia hasta la subida de categoría especial al Corno alle Scale. Davide Piganzoli fue tercero, a 34 segundos de su compañero de equipo en Visma-Lease a Bike, Vingegaard.

Sin embargo, Eulálio cruzó la meta en quinto lugar, a 41 segundos de Vingegaard. El corredor portugués tiene una ventaja de 2 minutos y 24 segundos sobre Vingegaard, con Gall 35 segundos más atrás.

Giulio Ciccone, que se quedó a las puertas de ganar la cuarta etapa, atacó desde la escapada y parecía encaminado a una victoria en solitario el domingo, pero al corredor italiano le esperaba otra decepción.

El pelotón estaba casi dos minutos por detrás al inicio de la subida final, pero Gall atacó y Vingegaard se pegó a su rueda, y finalmente rebasaron a Ciccone cuando faltaban 1,7 kilómetros.

Gall siguió intentando que su rival pasara al frente y colaborara, pero Vingegaard se conformó con ir a rueda hasta que pasaron la marca de 1 kilómetro para el final, cuando el danés tomó la punta y de inmediato abrió un hueco sobre Gall.

El Giro tendrá su segundo día de descanso el lunes, antes de la contrarreloj individual del martes en un recorrido llano de 42 kilómetros (26 millas) a lo largo de la costa, de Viareggio a Massa.

Es la única contrarreloj de la carrera de este año.

El 109.º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter