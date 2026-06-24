Potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

Un fuerte movimiento telúrico estremeció este miércoles la costa norte-centro de Venezuela y fue sentido en Caracas, donde edificios y viviendas se tambalearon. Las autoridades no habían reportado de inmediato víctimas ni un balance oficial de daños.

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, provocando alarma en varias zonas del país y evacuaciones en Caracas, la capital.

URGENTE Usuarios reportan que el temblor se sintió desde Caracas, Venezuela hasta Bucaramanga, Colombia y en las islas ABC, Arabia, Bonarie y Curazo. Magnitud: 7.0 Epicentro: San Felipe, Yaracuy. Venezuela . pic.twitter.com/4HAAFXcgVT

El Servicio Geológico de Estados Unidos, conocido como USGS , ubicó el epicentro a unos 28 kilómetros al oeste de Morón , una comunidad situada en la costa caribeña venezolana, en el estado Carabobo.

El sismo tuvo una profundidad aproximada de 13 kilómetros , una característica que pudo haber intensificado la percepción del movimiento en zonas pobladas.

El temblor se sintió con fuerza en Caracas, ubicada a unos 170 kilómetros del epicentro. Testigos reportaron el movimiento de edificios, la evacuación de viviendas y escenas de nerviosismo en la capital venezolana.

En varios puntos, residentes salieron a calles, aceras y espacios abiertos como medida de precaución, mientras esperaban información oficial sobre posibles réplicas o daños estructurales.

Las autoridades no informaron de inmediato sobre heridos ni daños materiales graves, aunque en redes sociales comenzaron a circular videos de edificios afectados y reportes preliminares de grietas en algunas estructuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2069910856813396264?s=20&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Informes preliminares de derrumbe de estructuras en Caracas, Venezuela, por el fuerte terremoto. pic.twitter.com/Cj1jiqzqsZ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 24, 2026

El epicentro fue ubicado cerca de Morón

Morón se encuentra en una zona costera e industrial del estado Carabobo, en el centro-norte de Venezuela. La ubicación del epicentro aumentó la preocupación por el posible impacto del sismo en ciudades cercanas y en áreas de infraestructura estratégica.

El USGS precisó que las magnitudes y ubicaciones iniciales pueden ser revisadas conforme se recopilen nuevos datos sísmicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2069917859405259234?s=20&partner=&hide_thread=false | M7,1 | URGENTE: ENORMES DAÑOS EN ALTAMIRA, CARACAS, TRAS TERREMOTO EN VENEZUELA. pic.twitter.com/46J7bMSUUv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Alerta y monitoreo tras el movimiento telúrico

Después del terremoto, organismos internacionales de monitoreo sísmico evaluaron la posibilidad de amenaza de tsunami en zonas del Caribe. Las autoridades regionales continuaban revisando la situación y recopilando reportes desde las áreas donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

En Caracas y otras ciudades, la recomendación inmediata fue mantenerse alejados de estructuras visiblemente dañadas, revisar posibles fugas de gas o fallas eléctricas, y atender únicamente información de fuentes oficiales.

Venezuela vuelve a quedar bajo alerta sísmica

Venezuela ha registrado eventos sísmicos importantes a lo largo de su historia, especialmente en zonas del norte del país, donde interactúan placas tectónicas y fallas activas.

El terremoto de este miércoles reactivó la preocupación por la vulnerabilidad de edificios, viviendas y servicios públicos en un país que atraviesa una prolongada crisis de infraestructura.

Una noticia en desarrollo

El balance del terremoto seguía en desarrollo durante la noche. Hasta el momento, el dato más relevante confirmado es la magnitud del sismo, su epicentro cerca de Morón y la fuerte percepción del movimiento en Caracas.

Las próximas horas serán clave para determinar si hubo daños mayores, afectaciones en servicios básicos, personas lesionadas o nuevas réplicas en la zona.