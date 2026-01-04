Vikings vencen 16-3 a Packers para su 5ª victoria seguida y McCarthy se lesiona nuevamente

Compartir en:









Justin Jefferson (18), receptor abierto de los Vikings de Minnesota, celebra frente al safety estadounidense Evan Williams (33), de los Packers de Green Bay, tras atrapar un pase durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, hoy domingo 4 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Photo/Ellen Schmidt) AP

Green Bay (9-7-1) estaba asegurado en el puesto número 7 en los playoffs de la NFC y no tenía nada por lo que jugar.

McCarthy, quien completó 14 de 23 pases para 182 yardas, se retiró después de su primer lanzamiento del tercer cuarto para que el personal de entrenamiento atlético pudiera examinar su mano derecha y no regresó. El suplente Max Brosmer tomó el relevo, ayudando a Justin Jefferson a alcanzar la marca de 100 yardas por primera vez en 12 juegos mientras los Vikings (9-8) se encaminaban a su quinta victoria consecutiva.

Jefferson ya había asegurado su sexta temporada consecutiva de 1,000 yardas, siendo solo el tercer receptor en la historia de la NFL en lograr esa hazaña.

Tune completó seis de 11 pases para 34 yardas con el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Ham, dos veces seleccionado al Pro Bowl recibió varias ovaciones de la multitud ante la posibilidad de que este fuera su último juego.

