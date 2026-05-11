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Vikings anuncian que Adrian Peterson entrará en su anillo de honor en 2026

EAGAN, Minnesota, EE.UU. (AP) — Adrian Peterson será incorporado al anillo de honor de los Vikings de Minnesota.

ARCHIVO - Adrian Peterson, ex corredor de los Vikings de Minnesota, aparece de pie a un costado del campo previo al partido de la NFL entre los Vikings y los Bears de Chicago, el 27 de noviembre de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn, Archivo)
ARCHIVO - Adrian Peterson, ex corredor de los Vikings de Minnesota, aparece de pie a un costado del campo previo al partido de la NFL entre los Vikings y los Bears de Chicago, el 27 de noviembre de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn, Archivo) AP

Los Vikings anunciaron el lunes que Peterson será incorporado durante el descanso de un partido en casa en algún momento de la próxima temporada. No se anunció una fecha, ya que la NFL no publicará su calendario completo de 2026 hasta el jueves.

Peterson recibió la noticia mientras visitaba el jueves las instalaciones de los Vikings para hablar con los novatos y aportar contenido para la red de entretenimiento del equipo. Los Vikings publicaron un video en X que mostró la reacción de Peterson.

Peterson se convertirá en la 29na persona en unirse al anillo de honor de los Vikings.

Peterson jugó con los Vikings de 2007 a 2016. Posee los récords de la franquicia de yardas por carrera en su trayectoria (11.747) y de touchdowns por carrera (97).

Ocupa el quinto lugar en la historia de la NFL con 14.918 yardas por carrera en una trayectoria que también incluyó etapas en Nueva Orleans (2017), Arizona (2017), Washington (2018-19), Detroit (2020), Tennessee (2021) y Seattle (2021).

Corrió para 2.097 yardas con los Vikings mientras obtenía los honores de MVP en 2012.

“Desde el momento en que seleccionamos a Adrian en el draft de la NFL de 2007, demostró ser un jugador transformador para los Vikings de Minnesota. Su histórica temporada de MVP en 2012 será recordada con justicia por los aficionados, pero la producción constante de Adrian durante 10 temporadas en Minnesota es lo que lo consolidó firmemente como un Viking de todos los tiempos y uno de los mejores que han jugado este deporte.

“Será un privilegio darle la bienvenida a Adrian al anillo de honor de los Vikings este año, y sabemos que es cuestión de tiempo antes de que también estemos celebrando su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional”, manifestó Mark Wilf, propietario y presidente de los Vikings, en un comunicado.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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