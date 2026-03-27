Vigilia en Colombia, Messi en acción y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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Soldados permanecen formados durante una vigilia en memoria de las víctimas del choque de un avión de carga militar en Puerto Leguízamo, en el Monumento a los Héroes Caídos, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El astro del fútbol Lionel Messi participó en un entrenamiento antes de un partido amistoso entre Argentina y Mauritania en Buenos Aires.

Migrantes marcharon a pie por el estado mexicano de Chiapas en protesta por las largas esperas para tramitar la documentación y solicitar permisos para trasladarse a zonas con mejores perspectivas de empleo.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 20 y el 26 de marzo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Martín Mejía en Lima, Perú.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP