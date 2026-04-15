Video dramático muestra a director de secundaria de Oklahoma derribar y desarmar a atacante armado

El director de la Pauls Valley High School, Kirk Moore, recibió un disparo en la pierna durante el ataque del 7 de abril, pero logró forcejear con el sospechoso hasta inmovilizarlo sobre una banca, desarmarlo y mantenerse encima de él hasta que llegó la policía, según registros judiciales.

El video, publicado por el distrito escolar en respuesta a una solicitud en virtud de la Ley de Registros Abiertos, muestra a una persona con una sudadera oscura con capucha entrar a la escuela y apuntar con una pistola a dos estudiantes en el vestíbulo. Después de que el atacante dispara el arma, Moore se abalanza sobre él, lo derriba y lo desarma mientras los estudiantes huyen. Luego, otro funcionario escolar entra en el encuadre y patea el arma para alejarla antes de recogerla y llevársela.

“Las acciones del personal y del director, al intervenir en cuanto vieron a un sujeto con un arma de fuego, salvaron vidas hoy”, declaró Hunter McKee, portavoz de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma.

En un comunicado compartido en redes sociales, Moore manifestó: “Espero volver al trabajo lo antes posible para poder continuar con el trabajo de mi vida, educando a la próxima generación de líderes de Oklahoma”.

Las autoridades arrestaron a Victor Lee Hawkins, de 20 años, exalumno de la escuela, quien ha sido acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, disparar con intención de matar y apuntar con un arma de fuego.

Hawkins dijo a los investigadores que fue a la escuela con planes de matar a estudiantes, a Moore y luego a sí mismo en un tiroteo masivo “como lo hicieron los tiradores de Columbine”, en referencia al tiroteo escolar de 1999 en Colorado en el que murieron 12 estudiantes y un maestro, según una declaración jurada de la oficina de investigaciones.

Hawkins se ha declarado inocente de los cargos penales. Su abogado de oficio, Tyson Stanek, declinó hacer comentarios sobre los cargos, al citar las políticas del Sistema de Defensa para Indigentes de Oklahoma.

Registros del Centro de Detención del Condado de Garvin muestran que Hawkins permanece detenido con una fianza de 1 millón de dólares.

Pauls Valley es una comunidad de unas 6.000 personas, a 100 kilómetros (60 millas) al sur de Oklahoma City.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP