VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) busca a un hombre acusado de provocar intencionalmente un incendio en un surtidor de combustible de una gasolinera del suroeste del condado mientras llevaba consigo un cartel con un mensaje contra el embargo estadounidense a Cuba .

El incidente ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto , pero más de dos semanas después las autoridades todavía intentan identificar al sospechoso.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre llegó a una estación Chevron ubicada en 8698 SW 40th Street, en Bird Road y la avenida 87 , colocó lo que parecía ser una bolsa con una botella sobre uno de los surtidores y posteriormente inició el fuego.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es el cartel que portaba.

He brought a cardboard sign to a gas station at two in the morning. Then he brought a lighter. #ONLYinDADE pic.twitter.com/qaxOqoXmMt

Según los reportes difundidos sobre el caso, decía:

“La vida de los cubanos importa, fin al embargo”.

El ataque ocurrió a las 2:10 de la madrugada

El episodio se registró aproximadamente a las 2:10 a.m.

Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha, pantalones oscuros y guantes acercándose al surtidor número dos.

Según los reportes, colocó allí una bolsa que contenía una botella y posteriormente le prendió fuego.

Inmediatamente después escapó corriendo hacia el sur por la avenida 87.

Las autoridades investigan el hecho como un incendio provocado.

El brazalete que podría delatar al sospechoso

Aunque el hombre ocultó buena parte de su apariencia, existe un detalle que podría resultar fundamental para identificarlo.

En su brazo izquierdo llevaba un brazalete blanco con franjas negras.

Los detectives esperan que alguna persona pueda reconocer esa prenda o relacionarla con alguien conocido.

Las imágenes difundidas públicamente buscan precisamente generar nuevas pistas que permitan establecer la identidad del sospechoso.

Habría caído mientras escapaba

Durante la huida ocurrió otro detalle que llamó la atención.

Según el reporte de WSVN, el sospechoso cayó brevemente al suelo mientras escapaba de la estación.

Después consiguió levantarse y continuar corriendo.

Las autoridades no han confirmado que sufriera lesiones, aunque el episodio ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que hubiera resultado quemado durante el incendio.

Por ahora, eso no ha sido establecido oficialmente.

Empleados evitaron que el fuego se propagara

El ataque generó una situación potencialmente extremadamente peligrosa.

El surtidor incendiado se encontraba en una estación abierta las 24 horas, ubicada sobre un corredor con circulación frecuente incluso durante la madrugada.

Los empleados reaccionaron rápidamente.

Tomaron extintores y comenzaron a combatir las llamas antes de la llegada de Miami-Dade Fire Rescue.

Su intervención permitió controlar el incendio y evitar una posible propagación.

No se reportaron personas heridas.

El fuego fue provocado sobre una estación con combustible almacenado

La naturaleza del lugar elevó considerablemente el riesgo del incidente.

Una gasolinera almacena grandes cantidades de combustible en depósitos subterráneos y cuenta con múltiples surtidores conectados al sistema.

Por esa razón, cualquier incendio deliberado en las inmediaciones representa una amenaza no solo para trabajadores y clientes, sino también para conductores y residentes próximos.

En este caso, la rápida actuación de los empleados evitó consecuencias mayores.

El mensaje político que llevaba el sospechoso

Uno de los aspectos más inusuales del caso es el mensaje escrito en el cartel.

“La vida de los cubanos importa, fin al embargo”.

La frase convirtió inmediatamente el incidente en objeto de debate político en las redes sociales.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente que el motivo del incendio fuera exclusivamente político.

Tampoco se conoce la nacionalidad del hombre ni si mantiene vínculos con alguna organización o movimiento relacionado con Cuba.

Por ello, el contenido del cartel constituye una evidencia visible del incidente, pero no permite por sí solo determinar quién es el sospechoso o qué motivó sus acciones.

El caso está bajo investigación

La investigación está en manos de unidades especializadas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Los detectives de incendios provocados continúan analizando las imágenes y buscando información que permita identificar al responsable.

Hasta ahora no se ha divulgado un nombre.

La difusión de las grabaciones más de dos semanas después del ataque muestra que las autoridades todavía necesitan colaboración ciudadana para avanzar en el caso.

Crime Stoppers ofrece hasta $5.000

Las autoridades pidieron a cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga información sobre el incidente que contacte a Miami-Dade Crime Stoppers.

Las pistas que permitan resolver el caso pueden ser elegibles para una recompensa de hasta 5.000 dólares.

Quienes aportan información mediante Crime Stoppers pueden hacerlo de manera anónima bajo las condiciones del programa.

Los investigadores consideran especialmente importante cualquier información relacionada con el distintivo brazalete que llevaba el hombre.

El video desata una fuerte discusión en Miami

Las imágenes provocaron numerosas reacciones después de ser difundidas en redes sociales.

La mayoría de los comentarios rechazó el incendio por el peligro que representó para trabajadores y residentes.

Algunos usuarios especularon con que el sospechoso pudiera haber sufrido quemaduras durante la huida y sugirieron revisar posibles ingresos hospitalarios.

Otros intentaron deducir su nacionalidad o vincularlo políticamente con el Gobierno cubano.

Sin embargo, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

El incidente ocurre en plena tensión por las sanciones contra Cuba

El mensaje encontrado en la escena aparece además en un momento especialmente sensible para la política estadounidense hacia La Habana.

La administración de Donald Trump ha intensificado durante 2026 las sanciones económicas contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos vinculados con el Gobierno cubano.

Washington también ha renovado herramientas jurídicas históricas relacionadas con las restricciones económicas contra la isla.

El pasado 20 de agosto, una semana después del incendio, Trump prorrogó durante otro año las facultades de la Trading With the Enemy Act aplicadas a Cuba.

La determinación mantiene esas autoridades hasta septiembre de 2027.

El embargo sigue dividiendo opiniones

Las sanciones estadounidenses contra Cuba continúan siendo objeto de un intenso debate político tanto dentro como fuera de la comunidad cubanoamericana.

Sectores favorables a mantenerlas consideran que constituyen una herramienta de presión contra el Gobierno de La Habana.

Quienes se oponen sostienen que las restricciones económicas afectan a la población y no han conseguido producir una transformación política después de décadas.

Esa discusión también se refleja periódicamente en votaciones y debates internacionales.

Pero el caso de Bird Road introduce un elemento completamente diferente: un mensaje político acompañado de un acto potencialmente peligroso y bajo investigación criminal.

Un sospechoso todavía sin identificar

Más de dos semanas después, el hombre continúa siendo buscado.

Las autoridades disponen de imágenes de vigilancia, la descripción de su vestimenta, el particular brazalete del brazo izquierdo y el cartel que llevaba durante el incidente.

Pero todavía falta el dato fundamental: su identidad.

Tampoco se conoce si actuó solo por iniciativa propia, si existía alguna motivación adicional o por qué eligió específicamente esa gasolinera de Miami-Dade.

Hasta que los investigadores consigan localizarlo, el incendio seguirá rodeado por esas incógnitas.

Lo confirmado es que alguien prendió fuego deliberadamente a un surtidor de combustible, escapó de la escena y dejó tras de sí un mensaje contra el embargo estadounidense a Cuba, mientras trabajadores de la estación evitaron que el incidente terminara en una tragedia mayor.