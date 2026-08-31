Rusia ataca Kiev y sus alrededores por quinto día consecutivo

Un edificio dañado por un bombardeo ruso en Sloviansk, en la región de Donetsk, Ucrania, el 31 de agosto del 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania via AP) AP

Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, más de cuatro años después de invadir a su vecino. Las alertas casi constantes en la región de Kiev en los últimos días han alterado gravemente las rutinas diarias. Dos ataques importantes en julio mataron a casi 50 civiles, y un ataque el sábado dejó al menos 38 muertos.

Las clases supuestamente se reanudan el martes, pero no estaba claro si los padres enviarían a sus hijos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos, y las clases también pueden impartirse en línea.

“En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos — ante todo, a nuestra gente”, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en redes sociales.

Ucrania también ha intentado que los civiles rusos sientan el peso de la guerra al golpear a grandes minoristas en línea e instalaciones petroleras. Los ataques han provocado escasez para los rusos comunes, aunque sus golpes no han sido tan mortíferos para los civiles.

Una nube de humo negro se desplazaba sobre Kiev la mañana del lunes. En Brovary y Boryspil, ciudades de la región circundante, los ataques aéreos alcanzaron varios almacenes y cuatro personas resultaron heridas, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Zelenskyy reconoció en redes sociales que Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los drones propulsados por reacción que Rusia despliega cada vez más.

Entre el jueves y el domingo, Rusia lanzó casi 1.500 drones contra Ucrania, y alrededor de 800 de ellos eran a reacción, indicó Zelenskyy.

Actualmente, aeronaves de combate intentan detener las versiones a reacción mientras Ucrania busca desarrollar tecnología más eficaz.

“Cuatro empresas han desarrollado los drones interceptores pertinentes, y una empresa tiene la tecnología más exitosa”, afirmó Zelenskyy. No dio más detalles.

Funcionario promete que los ucranianos no pasarán hambre

Los repetidos ataques rusos contra centros de distribución de alimentos y nodos minoristas han alterado la logística ucraniana, dejando algunos estantes de supermercados vacíos y alimentando la preocupación pública por la escasez.

Esos temores llevaron al asesor de Zelenskyy, Serhii Beskrestnov, a afirmar en redes sociales el lunes que Ucrania no pasará hambre.

Instó al público a no ceder ante rumores, desinformación o pánico, y señaló que productores y minoristas están reestructurando actualmente las cadenas de suministro.

Añadió que los países europeos estarían listos para cubrir cualquier falta de suministro de alimentos, si fuera necesario.

Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido sus ataques contra la red eléctrica de Ucrania, con el objetivo de dejar a los civiles con frío y sin agua corriente en el invierno.

Las fuerzas rusas lanzaron lo que funcionarios describieron como un ataque masivo nocturno con drones contra la región norteña ucraniana de Chernihiv, que limita con Rusia, donde una instalación energética resultó dañada, según Viacheslav Chaus, jefe de la administración militar regional. No proporcionó detalles sobre los daños.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el domingo que está preparando “ataques masivos” contra la infraestructura energética de Ucrania.

Rusia derribó durante la noche 239 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, la Crimea ocupada y las aguas del mar Negro, informó el lunes el Ministerio de Defensa en Moscú.

Un ataque ucraniano con misiles el domingo por la noche contra la ciudad fronteriza rusa de Belgorod mató a tres personas, indicó el gobernador regional en funciones, Alexander Shuvayev.

_________________________________

Hatton reportó desde Lisboa, Portugal. Elise Morton en Londres contribuyó con esta nota.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP