Inter Miami nombra al argentino "Kily" González como su nuevo técnico

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El argentino Guillermo Hoyos, del Inter Miami, observa el encuentro de la Leagues Cup ante Monterrey, el sábado 8 de agosto de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

“González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo”, informó el club floridano en un escueto comunicado.

Añadió que Guillermo Hoyos continuará como técnico interino. El también argentino sustituyó en abril a su compatriota Javier Mascherano, excompañero de Messi en el Barcelona, había conquistado el título de la MLS, primero del club en la historia, además de colarlo en la fase de eliminación directa del Mundial de Clubes, las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF y la final de la Leagues Cup.

Bajo las órdenes de Hoyos, Inter Miami se ubica segundo de la Conferencia Este, a 10 puntos del líder Nashville. Además, las Garzas quedaron eliminadas en la Leagues Cup este mes, tras dos derrotas ante conjuntos mexicanos.

“Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente el compromiso y la plena implicación de Hoyos con la entidad, evidenciados en su disposición para asumir el cargo durante este período", recalcó el equipo.

“Kily” González, de 52 años, nació en Rosario, la ciudad natal de Messi. Sin embargo, jugó en Rosario Central, el archirrival de Newells' Old Boys, equipo en cuyas inferiores militó el astro argentino.

Jugó 10 años en Europa, donde conquistó el título de La Liga con el Valencia (2002) y el de Italia con el Inter (2006). Con la selección, obtuvo la medalla olímpica de oro en Atenas 2004 y jugó el Mundial de 2002 en Corea y Japón.

Como entrenador, González ha dirigido a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP