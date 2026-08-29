¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

Un supuesto documento atribuido al Consejo de Estado de Cuba comenzó a circular en redes sociales con detalles sobre el protocolo que aplicarían las autoridades tras la eventual muerte de Raúl Castro , incluyendo nueve días de duelo oficial, actos multitudinarios en La Habana y un recorrido de sus cenizas por diferentes puntos del país .

La información ha disparado especulaciones sobre el estado del expresidente cubano, de 95 años, y sobre si el Gobierno estaría preparando anticipadamente sus honras fúnebres.

Sin embargo, existe una precisión fundamental: no hay confirmación oficial de que Raúl Castro haya fallecido ni de que el documento divulgado sea auténtico .

Tampoco existe evidencia pública que demuestre que las autoridades cubanas estén actualmente ensayando o ejecutando el supuesto protocolo.

El material fue divulgado por el youtuber Alain Parazzi Cubano , quien aseguró haberlo recibido de una fuente anónima.

Según su versión, se trataría de un “primer borrador” relacionado con la organización de las honras fúnebres del hermano menor de Fidel Castro.

El supuesto documento aparece fechado el 26 de agosto de 2026 en el Palacio de la Revolución.

Su contenido describe detalladamente qué ocurriría desde el momento en que se anunciara oficialmente la muerte de Raúl Castro.

La procedencia del material, no obstante, no ha podido ser verificada de manera independiente.

Nueve días de duelo y homenajes oficiales

De acuerdo con el texto difundido, el Gobierno establecería nueve días de duelo oficial.

Una vez comunicada públicamente la muerte, las autoridades informarían a la población y a representantes internacionales sobre el calendario de ceremonias.

El supuesto protocolo contempla diferentes etapas de homenaje vinculadas con la trayectoria política y militar de Castro.

El nivel de detalle del documento ha sido precisamente uno de los factores que ha impulsado su difusión en las redes.

Pero la existencia de un protocolo anticipado tampoco probaría por sí sola un fallecimiento: los Estados pueden preparar con antelación planes funerarios y de continuidad institucional para figuras de alto rango.

Los restos de Raúl Castro serían cremados

Según el documento divulgado, los restos del general serían cremados por decisión familiar.

Las cenizas serían trasladadas inicialmente a instalaciones vinculadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

La elección tendría un fuerte componente simbólico.

Raúl Castro dirigió las FAR durante casi medio siglo y fue una de las figuras fundamentales en la construcción de la estructura militar cubana posterior a 1959.

La Plaza de la Revolución sería escenario del homenaje

El supuesto plan establece posteriormente el traslado de las cenizas hasta la Plaza de la Revolución de La Habana.

Allí se organizaría un homenaje para permitir que la población acudiera a despedir al exdirigente.

La Plaza de la Revolución ha sido durante décadas el escenario de algunos de los principales actos políticos y ceremonias oficiales del sistema cubano.

También desempeñó un papel central durante las honras fúnebres de Fidel Castro en 2016.

Un cortejo recorrería diferentes puntos de Cuba

El documento describe después un cortejo fúnebre por diferentes territorios del país.

La estructura recordaría parcialmente las ceremonias realizadas después de la muerte de Fidel Castro, cuyas cenizas recorrieron Cuba desde La Habana hasta Santiago.

En el caso de Raúl, el destino final mencionado sería el Tercer Frente Oriental, en la provincia de Santiago de Cuba.

¿Dónde sería enterrado Raúl Castro?

Según el supuesto protocolo, las cenizas terminarían en el Mausoleo de los Héroes y Mártires del III Frente Oriental Mario Muñoz Monroy.

La elección tendría una importante dimensión histórica.

Raúl Castro fundó y comandó durante la lucha guerrillera el Segundo Frente Oriental Frank País, mientras el Tercer Frente quedó asociado a otras figuras históricas de la revolución.

El documento difundido deberá ser autenticado antes de poder establecer si ese es efectivamente el lugar escogido para su eventual sepultura.

Las redes disparan rumores sobre su estado de salud

La aparición del supuesto documento provocó inmediatamente preguntas sobre si existe información no divulgada acerca de la salud del general.

Raúl Castro cumplió 95 años el pasado 3 de junio y durante los últimos años ha reducido considerablemente sus apariciones públicas.

Su avanzada edad provoca periódicamente rumores sobre su estado.

Pero hasta ahora no existe un anuncio oficial que indique que haya fallecido.

Por ello, cualquier publicación que afirme que el expresidente está muerto iría más allá de la información disponible.

Raúl Castro reapareció públicamente en agosto

Un elemento especialmente relevante contradice cualquier afirmación no sustentada de que Castro hubiera fallecido antes de la divulgación del documento.

El exgobernante reapareció públicamente el 13 de agosto en La Habana durante las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Castro asistió al teatro Karl Marx vestido con su tradicional uniforme verde olivo.

La presencia llamó la atención precisamente porque sus apariciones se han vuelto cada vez menos frecuentes.

También apareció públicamente por su cumpleaños 95

Antes de aquella ceremonia, Castro había participado en otro acto celebrado el 5 de junio, también en el teatro Karl Marx.

La actividad estuvo relacionada con su cumpleaños 95 y con conmemoraciones del Ministerio del Interior.

Estas apariciones constituyen las referencias públicas recientes mencionadas sobre el general.

No permiten determinar su estado de salud actual, pero sí obligan a tratar con cautela cualquier rumor sobre su supuesto fallecimiento.

Una figura sin cargo formal, pero con enorme peso político

Raúl Castro abandonó formalmente la Presidencia de Cuba en 2018, cuando Miguel Díaz-Canel asumió el cargo.

Posteriormente dejó la dirección del Partido Comunista.

Sin embargo, continúa siendo una figura de enorme importancia histórica dentro del sistema político cubano.

Durante décadas ocupó algunas de las principales posiciones de poder:

Ministro de las FAR durante casi medio siglo, segundo secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba entre 2008 y 2018.

Es además uno de los últimos sobrevivientes de la generación que encabezó directamente el proceso revolucionario de 1959.

Su muerte tendría enorme impacto simbólico

La desaparición de Raúl Castro representaría el cierre de otra etapa histórica para el régimen cubano.

Después de la muerte de Fidel Castro en 2016, Raúl quedó como la figura más importante de la generación fundadora todavía activa políticamente.

Aunque Díaz-Canel dirige formalmente el Estado y el Partido Comunista, la presencia de Castro mantiene un fuerte valor simbólico dentro de las Fuerzas Armadas y las estructuras históricas del poder.

Por esa razón, resulta razonable que el Estado cubano disponga de protocolos anticipados para una eventual muerte.

Eso, sin embargo, no demuestra que el supuesto documento difundido en redes sea auténtico.

¿Está Cuba preparando realmente el funeral de Raúl Castro?

Con la información disponible, la respuesta requiere cautela.

Existe un documento divulgado en redes sociales que se presenta como un borrador oficial para las honras fúnebres.

Pero:

No ha sido autenticado públicamente por el Consejo de Estado.

Su fuente original permanece anónima.

El Gobierno cubano no ha anunciado la muerte de Raúl Castro.

No existe confirmación independiente de que se estén realizando preparativos extraordinarios.

La última aparición pública mencionada del general ocurrió el 13 de agosto.

Por tanto, lo verificable hasta ahora es la circulación del supuesto documento y las especulaciones que ha generado, no que el funeral de Raúl Castro haya comenzado a prepararse debido a un fallecimiento inminente.

La incógnita permanece abierta: si se trata de un auténtico protocolo preventivo del Estado cubano o de un documento cuya procedencia y veracidad todavía están por demostrar.