CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

La familia de Meliza Campos Sánchez , la cubana de 26 años detenida en Miami-Dade por un incendio ocurrido mientras sus dos hijas se encontraban dentro de la vivienda, salió públicamente en su defensa y aseguró que la joven había presentado señales preocupantes desde varios meses antes del incidente .

Campos Sánchez permanece detenida mientras un tribunal evalúa su capacidad para enfrentar el proceso penal por los hechos ocurridos el 16 de agosto en una vivienda del suroeste de Miami-Dade.

Su prima, Alyuska Rodríguez , aseguró durante una audiencia judicial que los videos difundidos en las redes sociales no ofrecen el contexto completo de lo sucedido y afirmó que la familia había observado un deterioro en su estado emocional desde marzo.

El esposo de Campos Sánchez, Yusniel Cue , sostuvo además que intentó buscar ayuda profesional antes del incidente, pero que sus gestiones no consiguieron evitar la crisis que posteriormente terminó con la intervención de las autoridades.

Alyuska Rodríguez relató a Telemundo 51 que los problemas comenzaron varios meses antes del arresto.

Según su testimonio, Campos Sánchez habría intentado quitarse la vida y su esposo consiguió intervenir a tiempo.

“Desde marzo Meliza viene presentando problemas. Meliza intentó quitarse su vida, su esposo llegó a tiempo, gracias a Dios, y esto no sucedió”, declaró Rodríguez.

La afirmación corresponde al relato de la familia y forma parte de los elementos que ahora rodean el proceso judicial.

Una amiga también habría intentado conseguirle atención

La prima explicó que otra persona cercana a Campos Sánchez trató posteriormente de ayudarla.

Según Rodríguez, la joven le había comunicado a una amiga que atravesaba una depresión y esta decidió llevarla a recibir atención médica.

La familia utiliza estos antecedentes para sostener que los acontecimientos del 16 de agosto no surgieron de manera repentina y que existieron señales previas de una crisis.

No se han divulgado públicamente expedientes médicos que permitan establecer el alcance de la atención que habría recibido.

Su esposo: “La policía no me hizo caso”

Yusniel Cue también habló públicamente sobre los meses anteriores al arresto.

El esposo de Campos Sánchez aseguró que buscó asistencia tanto de las autoridades como de profesionales.

“La policía no me hizo caso, fui al psiquiatra, no me hicieron caso”, afirmó.

Según Cue, intentó explicar que su esposa necesitaba ayuda antes de que ocurriera un incidente grave.

“Decía que ella necesitaba ayuda, que la ayudaran, y lo que me decían era hasta que no cometiera un delito, no podía hacer nada”, agregó.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de Cue. No se incluyen en la información proporcionada respuestas de las instituciones a las que asegura haber solicitado asistencia.

El incendio que terminó con su arresto

El episodio que desencadenó el caso penal ocurrió el domingo 16 de agosto.

Las autoridades de Miami-Dade acudieron a la vivienda de Campos Sánchez después de recibir un reporte relacionado con un incendio en la cocina.

Según el informe policial, la mujer habría utilizado un encendedor para prender fuego a una prenda rociada con un líquido inflamable.

Sus dos hijas, de tres y seis años, estaban dentro de la vivienda.

Uno de los detalles más impactantes de la acusación es que la hija mayor habría conseguido apagar las llamas utilizando agua.

Los videos publicados en redes se convirtieron en evidencia

El caso alcanzó gran repercusión después de conocerse varios videos que Campos Sánchez había publicado en sus propias redes sociales.

En una de las grabaciones aparecía utilizando una vela encendida y vertiendo cera caliente primero sobre sí misma y posteriormente sobre la mano de una de sus hijas.

Mientras interactuaba con la menor, le decía:

“Los miedos que estás sintiendo hoy van a ser tu fuerza mañana”.

La niña respondió:

“Eso quema”.

Las imágenes provocaron una fuerte reacción en las redes y posteriormente fueron incorporadas a la investigación.

La defensa busca ahora contextualizar las imágenes

Los familiares no niegan la existencia de los videos.

Su argumento es que las imágenes deben analizarse dentro de un contexto más amplio, teniendo en cuenta los problemas que, según ellos, Campos Sánchez venía atravesando desde meses antes.

Esa diferencia es importante dentro del caso.

Las imágenes constituyen parte de la evidencia utilizada por las autoridades, mientras que la familia intenta demostrar que existían antecedentes relevantes para comprender el comportamiento de la acusada.

Será el tribunal el encargado de determinar qué peso jurídico corresponde otorgar a cada elemento.

Un tribunal evalúa su capacidad para enfrentar el proceso

Una de las cuestiones centrales ahora es determinar si Campos Sánchez tiene actualmente la capacidad mental necesaria para comprender el procedimiento judicial y colaborar con su defensa.

Esa evaluación no equivale a determinar si era penalmente responsable cuando ocurrieron los hechos.

Son cuestiones jurídicas diferentes: la competencia para enfrentar un juicio analiza la condición actual de la acusada, mientras que cualquier defensa relacionada con su estado mental en el momento de los hechos requeriría un análisis distinto.

Enfrenta graves cargos en Miami-Dade

Campos Sánchez enfrenta acusaciones relacionadas con incendio provocado, abuso infantil y negligencia infantil.

Permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento.

Además, ICE presentó anteriormente una orden de detención migratoria, lo que podría abrir un proceso federal separado dependiendo del desenlace de la causa penal y de su situación migratoria.

La retención de ICE no equivale por sí sola a una orden final de deportación.

Las niñas permanecen con su padre

Las dos hijas de Campos Sánchez quedaron bajo custodia de Yusniel Cue después del incidente.

El padre había señalado anteriormente que se encontraba separado de la joven cuando ocurrieron los hechos.

Ahora su testimonio adquiere otra dimensión después de asegurar que durante meses intentó advertir que su esposa necesitaba ayuda.

La familia pide mirar más allá de los videos virales

La defensa pública realizada por los familiares introduce así un nuevo elemento en un caso que inicialmente se conoció principalmente por las imágenes difundidas en Instagram y las graves acusaciones policiales.

La familia sostiene que la conducta observada en agosto estuvo precedida por meses de señales preocupantes y solicitudes de ayuda.

Pero será el proceso judicial, apoyado en evaluaciones profesionales y las evidencias del expediente, el que deberá establecer la situación de Campos Sánchez y su capacidad para enfrentar los cargos.

Por ahora, las afirmaciones de sus familiares no eliminan las acusaciones ni determinan su responsabilidad penal. Campos Sánchez mantiene la presunción de inocencia mientras el caso continúa ante los tribunales.