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Victor Wembanyama no recibirá más sanción por lanzar un codazo, dice fuente AP

La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, no enfrentará más sanciones por parte de la NBA por darle un codazo a Naz Reid, de Minnesota, en el juego 4 de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste, informó el lunes una persona con conocimiento de la decisión de la liga.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama recibe una falta flagrante 2 y es expulsado en el juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama recibe una falta flagrante 2 y es expulsado en el juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no divulgó públicamente ningún detalle de su proceso de evaluación e investigación.

Wembanyama podrá ser alineado el martes para el juego 5 en San Antonio. La serie está empatada a dos victorias por bando.

Wembanyama fue expulsado el domingo por el codazo, que lanzó al inicio del segundo cuarto después de enredarse con Reid y con Jaden McDaniels, de Minnesota, mientras disputaba un rebote. Wembanyama balanceó los brazos y su codo golpeó a Reid en el rostro.

Los árbitros revisaron la jugada y elevaron la falta a una Flagrante 2, que conlleva expulsión automática. Se vio a Wembanyama en el banquillo después de que se anunció la decisión, aparentemente preguntando a sus compañeros qué significa una Flagrante 2.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, manifestó después del partido que a Wembanyama “lo golpean en cada jugada”.

“En cierto nivel, tienes que protegerte”, comentó Johnson. “En cada jugada, en cada parte de la cancha, la gente intenta imponerle su físico. Lo entiendo. Lo entendemos. Eso es parte del juego. ... En algún momento, deberían protegerlo y, si no, va a tener que protegerse él mismo. Y, por desgracia, pasan cosas como esa”.

Fue la primera expulsión en la carrera de Wembanyama y, según Sportradar, fue apenas la tercera falta flagrante para el pívot francés —la elección unánime de esta temporada como Jugador Defensivo del Año y finalista al MVP.

La NBA revisa todas las jugadas y, por lo general, se reserva el derecho de elevar, reducir o anular faltas flagrantes y faltas técnicas posteriormente. En este caso, señaló la persona con conocimiento, la jugada del domingo se mantendrá tal como fue sancionada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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